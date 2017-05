Τραγικός θάνατος για πάστορα που επιχειρούσε να περπατήσει πάνω στο νερό

Ένας κληρικός στη Ζιμπάμπουε ήθελε να δείξει στο ποίμνιό του πώς βάδισε ο Ιησούς πάνω στο νερό, διασχίζοντας έναν ποταμό. Τα νερά ήταν όμως γεμάτα κροκόδειλους με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να βρει τραγικό θάνατο στα δόντια τριών ερπετών.

Ο πάστορας Jonathan Mthethwa της εκκλησίας Saint of the Last Days πήγε τους πιστούς σε μια περιοχή που ονομάζεται Crocodile River, πριν επιχειρήσει να μιμηθεί τη βιβλική αναφορά.

Ωστόσο, όπως γράφει η Daily Mail επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες, ο πάστορας μπήκε στο ποτάμι και διέσχισε περίπου τριάντα μέτρα πριν προσπαθήσει να βγει στην επιφάνεια. Εντωμεταξύ όμως τρεις κροκόδειλοι τον εντόπισαν, του επιτέθηκαν και τον καταβρόχθισαν.

Σύμφωνα με αναφορές της Daily Post, το μόνο που βρέθηκε ήταν τα σανδάλια και κάποια ρούχα του.

«Ο πάστορας μας δίδασκε θέματα πίστης. Υποσχέθηκε να μας δείξει την πίστη του αλλά δυστυχώς τελικά πνίγηκε και φαγώθηκε από τρεις κροκόδειλους μπροστά στα μάτια μας» περιέγραψε ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες.

«Τον τελείωσαν μέσα σε δυο λεπτά. Το μόνο που έμεινε ήταν τα σανδάλια του και κάποια ρούχα του που επέπλεαν στο νερό».

Μέχρι να φτάσουν οι πρώτες βοήθειες, για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.