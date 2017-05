Η Μισέλ Ομπάμα ξέσπασε πρώτη φορά κατά του Τραμπ. Βίντεο

Για πρώτη φορά, η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, ξέσπασε εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και καταδίκασε έντονα την απόφαση κατάργησης του προγράμματος που η ίδια είχε θεσπίσει. To πρόγραμμα είχε να κάνει με τα υγιεινά σχολικά γεύματα και τη χρήση λιγότερου αλατιού, λιπαρών και ζάχαρης σε αυτά. Σε διάσκεψη για την υγεία στην Ουάσινγκτον είπε: «Σκεφτείτε γιατί κάποιος θεωρεί πως είναι εντάξει με το να τρώνε χάλια τα παιδιά σας».

«Εδώ είναι το μυστικό. Αν το κάνει αυτό,τότε σημαίνει πως δε νοιάζεται για τα παιδιά σας», πρόσθεσε.

Λίγες μέρες νωρίτερα, με ανακοίνωσή του το υπουργείο Γεωργίας είχε δηλώσει πως η αλλαγή αυτή θα δώσει στα αμερικανικά σχολεία "μεγαλύτερη ευελιξία" και θα σταματήσει την πρακτική των παιδιών να πετούν τα λιγότερο λαχταριστά γεύματα που προσφέρονται βάσει του προγράμματος αυτού. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Μισέλ Ομπάμα ήταν η πρωτοβουλία της για την υιοθέτηση πιο υγιεινών και θρεπτικών σχολικών γευμάτων, ένα πρόγραμμα το οποίο υποχρεώθηκαν να υιοθετήσουν τα σχολεία προκειμένου να λάβουν ομοσπονδιακή επιχορήγηση.

