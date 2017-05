Λευκοί καρχαρίες κατέκλυσαν τις ακτές της Καλιφόρνια

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές της Κομητείας Όραντζ (Orange County) όταν ελικόπτερο της αστυνομίας εντόπισε τουλάχιστον 25 λευκούς καρχαρίες να κολυμπούν σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή Capistrano.

Αμέσως δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο και μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ενημέρωσαν λουόμενους και σέρφερς να μην μπαίνουν στο νερό καθώς κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη οι καρχαρίες βρίσκονται εκεί που σκάει το κύμα, το σημείο δηλαδή που οι σέρφερς ξεκινούν τη πορεία τους προς την ακτή.

Shark advisory is in effect until further notice Please contact Lifeguard HQ: 562-570-1360 for additional info. or stay tuned for updates pic.twitter.com/hOtN6PHyhl