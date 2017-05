Το «μυστήριο» με την έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε στο Μπάκιγχαμ η βασίλισσα Ελισάβετ λύθηκε: Όπως ανακοινώθηκε, ο πρόγκιπας Φίλιππος, σύζυγος της βασίλισσας, αποχωρεί από τα βασιλικά του καθήκοντα.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος θα αποχωρήσει επίσημα αυτό το Φθινόπωρο

Η ανακοίνωση:

