Λήξη συναγερμού στο Μπάκιγχαμ! Το μυστήριο λύθηκε!

Λήξη συναγερμού στο παλάτι του Μπάκιγχαμ! Όλα ξεκίνησαν μετά την είδηση πως από το βράδυ της Τετάρτης (03.05.2017) η Βασίλισσα Ελισάβετ ζήτησε να συγκεντρωθούν στη βασιλική κατοικία οι εργαζόμενοί της από όλη τη χώρα!

Η φημολογία δεν άργησε να έρθει και κάποιοι έσπευσαν να πουν πως η έκτακτη συνάντηση της Βασίλισσας με όλο το προσωπικό έχει να κάνει με ένα δυσάρεστο γεγονός... Οι φήμες μιλούσαν ακόμη και για θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου, ο οποίος είναι 96 ετών, κάτι φυσικά που διαψεύστηκε.

Το μυστήριο λύθηκε. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μπάκινγχαμ, ο Πρίγκιπας Φίλιπος σύζυγος της Βασίλισσας Ελισάβετ αποχωρεί από τα βασιλικά του καθήκοντα.

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος θα αποχωρήσει επίσημα αυτό το Φθινόπωρο.

Όπως έγινε γνωστό μετά το πέρας της συνάντησης με τους εργαζομένους, αυτό που τους ανακοινώθηκε είναι οτι ο ελληνικής καταγωγής, σύζυγος της Βασίλισσας, Πρίγκιπας Φίλιππος, θα σταματήσει πλέον τις δημόσιες εμφανίσεις του από το Φθινόπωρο, σε αντίθεση με την Βασίλισσα η οποία θα συνεχίσει να ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα της.

Η ανακοίνωση:

Η Αυτού Εξοχότης ο Δούκας του Εδιμβούργου αποφάσισε ότι δεν θα επιτελεί πλέον τις δημόσιες υποχρεώσεις του από το Φθινόπωρο αυτού του χρόνου. Στην απόφαση αυτή ο Δούκας είχε την πλήρη υποστήριξη της Βασίλισσας.

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος θα παραβρεθεί σε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις από τώρα έως και τον Αύγουστο τόσο κατά μόνας όσο και συνοδεύοντας την Βασίλισσα. Από εκεί και πέρα, ο Δούκας δεν θα αποδέχεται νέες προσκλήσεις για επισκέψεις και εκδηλώσεις, ωστόσο μπορεί να επιλέγει να εμφανίζεται σε εκδηλώσεις απο καιρού εις καιρό.

Ο Δούκας του Εδιμβούργου είναι Προστάτης, Πρόεδρος ή και μέλος σε πάνω από 780 οργανώσεις με τις οποίες θα συνεχίσει να έχει σχέση αλλά δεν θα παίζει πλέον ενεργό ρόλο παραβρισκόμενος σε εκδηλώσεις.

Η Αυτού Μεγαλειότης θα εκτελέσει το πλήρες πρόγραμμα των επίσημων εκδηλώσεων με την υποστήριξη των μελών της Βασιλικής Οικογένειας.

An announcement regarding The Duke of Edinburgh. https://t.co/SF1bgo68Un pic.twitter.com/TO9mR70xTk

Duke of Edinburgh, Prince Philip, who is 95, to step down from royal duties this autumn - Buckingham Palace https://t.co/E47Nd4atqK pic.twitter.com/CFw33SfFiG