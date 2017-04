Τα βρήκαν οι 27 στην κοινή γραμμή της διαπραγμάτευσης για το Brexit

Οι ηγέτες των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ομόφωνα στις κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου που θα ακολουθήσουν οι Βρυξέλλες στις διαπραγματεύσεις για το Brexit, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.



Οι κατευθυντήριες γραμμές των διαπραγματεύσεων



Διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν, σπουδάζουν και εργάζονται στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και των Βρετανών πολιτών στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Το θέμα αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα, λόγω της παρουσίας περίπου 70.000 Ελλήνων στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και των πάνω από 40.000 Βρετανών που κατοικούν ή και έχουν ακίνητη ιδιοκτησία στην Ελλάδα.

Βρετανικές δημοσιονομικές υποχρεώσεις απέναντι στον προϋπολογισμό της ΕΕ (τρέχουσες αλλά και μετά την αποχώρηση, πέραν του 2019).

Διατήρηση των επιτευγμάτων της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ιρλανδία και το καθεστώς κυκλοφορίας στα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου με τα κράτη-μέλη. Το ζήτημα αυτό αφορά κυρίως τα σύνορα Ιρλανδίας-Βόρειας Ιρλανδίας, Γιβραλτάρ-Ισπανίας και σε ένα μικρότερο βαθμό την Κύπρο και τις Βρετανικές Βάσεις στο νησί.



Οι Ευρωπαίοι ελπίζουν να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις μετά τις βρετανικές βουλευτικές εκλογές της 8ης Ιουνίου, τις οποίες προκήρυξε η Τερέζα Μέι για να ενισχύσει την πολιτική της στήριξη.

Oλάντ: Το Brexit θα έχει τίμημα για τη Βρετανία



Ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ προειδοποίησε το Λονδίνο σήμερα ότι το Brexit "θα έχει αναπόφευκτα ένα τίμημα για το Ηνωμένο Βασίλειο", κατά την άφιξή του στη σύνοδο των "27" στις Βρυξέλλες.



"Θα υπάρξει αναπόφευκτα ένα κόστος για το Ηνωμένο Βασίλειο (...) Δεν πρέπει να είναι τιμωρία, όμως ταυτόχρονα είναι σαφές ότι η Ευρώπη θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα βρίσκεται σε λιγότερο καλή θέση αύριο, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης", τόνισε ο απερχόμενος Γάλλος πρόεδρος.



Σύμφωνα με τον Ολάντ, το μήνυμα που θα πρέπει να περάσουν σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι ότι "η Ευρώπη εμπιστεύεται το μέλλον, δηλαδή δίνει λύσεις και όχι προβλήματα".



Από την πλευρά της, η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ τόνισε: "Θέλουμε στο μέλλον να έχουμε καλές σχέσεις με τη Βρετανία αλλά επιθυμούμε επίσης να υπερασπιστούμε μαζί, εμείς οι 27, τα συμφέροντά μας. Μέχρι τώρα, τα έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά", πρόσθεσε.



Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Σαρλ Μισέλ, προσερχόμενος στη σύνοδο, επανέλαβε και αυτός ότι το Brexit δεν θα είναι "δωρεάν" για τη Βρετανία. "Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν... Δεν υπάρχει όμως κάποιο αίσθημα εκδίκησης, μνησικακίας, παρά μόνο η βούληση να διαπραγματευτούμε πιστά και με έξυπνο τρόπο για να βρούμε μια λύση προς το συμφέρον και των δύο πλευρών, αλλά με μια σαφή γραμμή ότι δεν μπορείς να βρεθεί σε καλύτερη θέση αν είσαι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση", είπε.



"Δεν πρόκειται για μια δίκη, το Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια συζήτηση, όχι μια δικαστική υπόθεση. Θα βρούμε γέφυρες μεταξύ μας", διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ. Οι Βρετανοί "ίσως δεν ανήκουν πλέον στην οικογένειά μας αλλά παραμένουν ακόμη γείτονες, έτσι θα πρέπει να σεβόμαστε οι μεν τους δε αλλά να παίζουμε επί ίσοις όροις και όχι να εφαρμόζουμε επιλεκτικά αυτά που θέλουμε", κατέληξε.



Ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαπραγμάτευση για το Brexit Γκι Φέρχοφστατ παραδέχτηκε ότι οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Βρετανία μπορεί να καθυστερήσουν τη διαδικασία, όμως αυτό δεν αλλάζει τη στάση που θα τηρήσουν οι πλευρές στη διαπραγμάτευση. "Έχουμε ομοφωνία μεταξύ των 27 και ομοφωνία στους τρεις θεσμούς", τόνισε.



Το ευρωπαϊκό μέτωπο απηχεί την προειδοποίηση της γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, η οποία έχει καταγγείλει τις «ψευδαισθήσει» ορισμένων βρετανών αξιωματούχων, ξεκινώντας μια λεκτική κονταρομαχία με την Τερέζα Μέι. Από το Λονδίνο, η βρετανή πρωθυπουργός κατηγόρησε την υπόλοιπη ΕΕ ότι «ενώνεται εναντίον» του Ηνωμένου Βασιλείου.



«Έχει δίκιο», απαντά ζητώντας να μην κατονομαστεί ένας ευρωπαίος διπλωμάτης, ο οποίος συμβουλεύει την Μέι «να μην υποτιμά τη δέσμευση για ενότητα» που έχουν αναλάβει οι 27.



Οι «κατευθυντήριες γραμμές των διαπραγματεύσεων» που πρόκειται να υιοθετηθούν σήμερα από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων αφορούν τις μεγάλες αρχές που θα κατευθύνουν τη δράση των διαπραγματευτών της ΕΕ, επικεφαλής των οποίων είναι ο Γάλλος Μισέλ Μπαρνιέ.

