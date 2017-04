Σκόπια: Εισβολή διαδηλωτών στη Βουλή. Αιμόφυρτοι βουλευτές

Εκτός ελέγχου είναι την τελευταία ώρα η κατάσταση στα Σκόπια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οπαδοί του Γκρουέφσκι έχουν εισβάλει στο κοινοβούλιο και ορισμένοι βουλευτές, αλλά και η αρχηγός της αντιπολίτευσης φέρονται να έχουν τραυματισθεί.

At least four MPs were injured when supporters of the former ruling VMRO DPMNE party stormed Macedonian parliament https://t.co/7ryLPNZnZ9 pic.twitter.com/EPfgcwtEBe