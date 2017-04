Τι κάνουν οι πρωταγωνίστριες ακατάλληλων ταινιών όταν βγουν στη σύνταξη;

Το να είσαι στην βιομηχανία αυτού του είδους δεν είναι και η πιο εύκολη.... δουλειά του κόσμου και είναι λογικό οι γυναίκες που πρωταγωνιστούν σε "ακατάλληλες" ταινίες να αποσύρονται από την ενεργό δράση σε μικρή ηλικία

Η δουλειά τους δεν είναι καθόλου εύκολη. Αρκετές ώρες γυρισμάτων, ταξίδια, καταχρήσεις και φυσικά μεγάλος ανταγωνισμός.

Όλα αυτά οδηγούν τις γυναίκες του επαγγέλματος να «βγαίνουν στην σύνταξη» σε σχετικά μικρή ηλικία, περίπου στα 35 τους χρόνια.

Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αν αναλογιστείτε ότι οι περισσότερες κοπέλες μπαίνουν τη δουλειά αυτή σε πολύ μικρή ηλικία, συνήθως στα 16-17 τους χρόνια, «κοροϊδεύοντας» τους νόμους.

Είναι λογικό λοιπόν, μετά από 20 χρόνια τέτοιας δουλειάς, να μην έχεις τη δύναμη να συνεχίσεις.

Ας δούμε λοιπόν, τι κάνουν τώρα στην ζωή τους και με τι ασχολούνται, 12 διάσημα αστέρια του είδους.

Η Bree Olson εμφανίστηκε σε περισσότερες από 280 "ακατάλληλες" ταινίες από το 2006 έως το 2011. Αφού έφυγε από το χώρο, το 2013 απασχόλησε τα φώτα της διάσημοτητας όντας κοπέλα του Charlie Sheen όταν εκείνος είχε το διάσημο ξέσπασμά του κατά πάντων. Η Olson εμφανίστηκε στη συνέχεια στην ταινία τρόμου "The Human Centipede III (Final Sequence)".

Η Lisa Ann πρωταγωνίστησε σε 522 ταινίες ενηλίκων, ενώ σκηνοθέτησε άλλες 53. Είναι πιθανότατα η πιο διάσημη πρωταγωνίστρια όλων των εποχών. Τον Δεκέμβριο του 2014, η Ann αποσύρθηκε από τον χώρο και αμέσως έκανε μείωση στήθους.

Από τότε, εργάζεται συμβουλευτικά με ηθοποιούς που ασχολούνται με το είδος, ενώ τον Δεκεμβρίο του 2015 κυκλοφόρησε και την αυτοβιογραφία της.

Η Ασία Carrera ήταν η πιο έξυπνη, καθώς είναι μέλος της Mensa International με βαθμό IQ 156!

Η Carrera πριν αποχωρήσει πρόλαβε και συμμετείχε σε 389 ταινίες. Αποσύρθηκε από τη βιομηχανία το 2003 και τώρα δεν εργάζεται, αλλά μένει στο σπίτι της στη Γιούτα για να μεγαλώνει τα 2 της παιδιά.

Η Houston ήταν η πρώτη πρωταγωνίστρια που έφτασε να αμείβεται με ένα 1 εκατομμύριο δολάρια!

Μετά από μια δεκαετή παύση λόγω απόσυρσης από τον χώρο, εμφανίστηκε ξανά στη ταινία S ex Games. Η Houston τον Μάιο του 2012 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της "Pretty Enough: The Story of the Ga ng Ba ng Queen".

Η Jenna Jameson θεωρήθηκε κάποτε «Η Βασίλισσα του Ακατάλληλου» και έχει κερδίσει περισσότερα από 35 βραβεία.

Τον Ιανουάριο του 2008, η Jameson αποσύρθηκε από τον χώρο. Τώρα πια έχει και τη δική της εταιρία παραγωγής, ClubJenna. Το 2013 έκανε κάτι σαν comeback, μόνο με βιντεάκια από webcam.

Η Tera Patrick ξεκίνησε την καριέρα της το 1999, όπου και εμφανίστηκε σε 130 ταινίες.

Η Patrick τώρα πια έχει την δική της εταιρία παραγωγής, την Teravision INC και έχει αποσυρθεί.

Η Raylene εμφανίστηκε σε 456 ταινίες κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Έφυγε από τον χώρο αρκετές φορές πριν την οριστική της αποχώρηση. Η πρώτη φορά ήταν το 2001 για να ασχοληθεί με τα κτηματομεσιτικά, μετά από κάποιες οικονομικές δυσκολίες γύρισε ξανά το 2009, μέχρι και να αποσυρθεί οριστικά τον Ιανουάριο του 2014.

Η Ελληνικής καταγωγής Sasha Gray πρωταγωνίστησε σε 315 ταινίες και ήταν η νεώτερη που κέρδισε το βραβείο για την γυναικα καλλιτέχνη της χρονιάς του AV N.

Μετά από τη «συνταξιοδότησή της», εμφανίζεται σε ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και δανείζει την φωνή της για βιντεοπαιχνίδια. Η Gray κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο της, The Juliette Society, ένα ερωτκό μυθιστόρημα στις 9 Μαΐου 2013.

Η Sandy Summers (Daiane DeJesus) αποκαλύφθηκε τελικά ότι είναι η γυναίκα- μυστήριο πίσω από το υπέρ-επιτυχημένο κανάλι στο YouTube 'Fun Toys Collector Disney Toys Review' που απλά βγάζει από τα κουτιά τους διάφορα παιχνίδια της Disney και έχει, κρατηθείτε, 9,091,110 συνδρομητές!

Βγάζει πια από αυτό πολλά περισσότερα χρήματα από ότι έβγαζε σαν πρωταγωνίστρια.

Η Skin Diamond το 2016 πραγματοποίησε την τελευταία της ταινία και αποσύρθηκε για να επικεντρωθεί στην μουσική της καριέρα της, με το πραγματικό της όνομα Raylin Joy.

Η Sunny Leone ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη βιομηχανία το 2013. Από το 2012 πρωταγωνιστεί σε ταινίες του Bollywood, όπως στο θρίλερ του "Jism 2".

Η Giselle Leon άρχισε να κάνει το επάγγελμα σε νεαρή ηλικία και γρήγορα έγινε δημοφιλής. Τώρα πια ασχολείται με τα κτηματομεσιτικά αλλά και το μακιγιάζ.

