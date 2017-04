Γαλλικές εκλογές 2017: Μακρόν - Λεπέν στον β' γύρο. Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα

Μεγάλη ανατροπή στα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι μετά την καταμέτρηση 20 εκατομμυρίων ψήφων, η Λεπέν συγκεντρώνει 24,38%, ο Μακρόν 22,19%, ο Φιγιόν 19,63% και ο Μελανσόν 18,09%.

Νωρίτερα οι εκτιμήσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων έδιναν προβάδισμα του Κεντρώου ανεξάρτητου υποψηφίου Εμανουέλ Μακρόν και της ακροδεξιάς υποψήφιας Μαρίν Λεπέν δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γαλλία.

Ο Μακρόν λαμβάνει το 23,7% και η Λεπέν το 21,7%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ipsos/Sopra Steria.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Harris Interactive ο Μακρόν λαμβάνει το 23% και η Λεπέν το 22% , ενώ με βάση την εκτίμηση του Ifop ο Μακρόν εξασφαλίζει το 23,8% και η Λεπέν το 21,6%.

Αλλη εκτίμηση, του KANTAR SOFRES δίνει τους Μακρόν και Λεπέν ισόπαλους στο 23%, όπως μετέδωσε το δίκτυο TF1.

Με βάση τις εκτιμήσεις είναι η πρώτη φορά που δεν περνάει στον δεύτερο γύρο υποψήφιος προερχόμενος από τα δύο μεγάλα κόμματα.

Ο Μπενουά Αμόν, που φαίνεται να καταλαμβάνει την 5η θέση, κάλεσε τους ψηφοφόρους να νικήσουν το Εθνικό Μέτωπο ψηφίζοντας τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ενώ και ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Ζαν-Πιερ Ραφαρέν καλεί όλους τους δημοκράτες να συσπειρωθούν γύρω από τον Μακρόν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα

Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, με καταμετρημένες 20 εκατ. ψήφους:

Μαρίν Λε Πεν: 24,38%

Εμανουέλ Μακρόν: 22,19%

Φρανσουά Φιγιόν: 19,63%

Ζαν Λυκ Μελανσόν: 18,9%

Blooberg: Η Μαρίν Λεπέν προηγείται με ποσοστό 25,2%

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Blooberg, επικαλούμενο το υπουργειο Εσωτερικών της Γαλλίας, με καταμετρημένες περίπου 5.250.000 ψήφους, η Μαρίν Λεπέν προηγείται με ποσοστό 25,2% ενώ ο Μανουέλ Μακρόν έρχεται δεύτερος με ποσοστό 21,1%.

