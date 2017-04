Απίστευτη δήλωση για την Τουρκία: Εμφύλιος ή δολοφονία Ερντογάν

Μια απίστευτη δήλωση για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε ο Γάλλος καθηγητής και πρώην διπλωμάτης Philippe Moreau Defarges σε συνέντευξή του σε τηλεοπτική εκπομπή.

Μόλις μία εβδομάδα μετά το αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα στην Τουρκία που είχε ως αποτέλεσμα την επικράτηση του «Ναι», ο Defarges δήλωσε πως ένας τρόπος προκειμένου η Τουρκία να απαλλαγεί από τον Ερντογάν, είναι να τον δολοφονήσουν, μεταδίδει η εφημερίδα Daily Sabah.

Ο καθηγητής σημείωσε ακόμα πως εκτός από τον παραπάνω τρόπο, ένας εμφύλιος πόλεμος θα μπορούσε να ήταν μια επιλογή για την Τουρκία, προκειμένου να απαλλαγεί από τον Ερντογάν.

Μάλιστα, όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής του υπογράμμισε πως μια δολοφονία δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί εξαιτίας μιας πολιτικής κρίσης, ο Defarges δικαιολόγησε την απάντησή του, με το επιχείρημα ότι παρόμοιες καταστάσεις έχουν ξανασυμβεί στην ιστορία.

