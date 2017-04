Το tweet του Τραμπ για τις γαλλικές εκλογές

O Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε ένα tweete σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ έγραψε: «Πολύ ενδιαφέρουσα εκλογική αναμέτρηση στη Γαλλία».

Τι να θέλει να πει άραγε; Μόνο ο ίδιος γνωρίζει ... Να θυμίσουμε πάντως ότι Τραμπ έχει εκφραστεί με ενθουσιασμό υπέρ της ακροδεξιάς υποψηφίου Μαρίν Λεπέν.

Very interesting election currently taking place in France.