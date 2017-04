Νέος συναγερμός στο Παρίσι: Άνδρας με μαχαίρι στον Gare du Nord

Ένας άνδρας συνελήφθη στον σταθμό Γκαρ ντι Νορ στο Παρίσι, το μεσημέρι του Σαββάτου ο οποίος απείλησε με μαχαίρι αστυνομικό προκαλώντας έτσι πανικό.

Από το περιστατικό δεν υπάρχουν τραυματίες, ωστόσο, ο φόβος είναι διάχυτος στη γαλλική πρωτεύουσα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας απείλησε τους αστυνομικούς με το μαχαίρι και γι’ αυτό δημιουργήθηκε πανικός και εκκενώθηκε προσωρινά ο σταθμός.

Passengers held on Eurostar platform at Gare du Nord after police arrest a man #Paris pic.twitter.com/kfLaK9fNmB