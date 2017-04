Πυροβολισμοί στο Παρίσι με νεκρούς. Πιθανότατα τρομοκρατική ενέργεια

Υπάρχουν τρεις νεκροί -δυο αστυνομικοί και ένας εκ των δραστών, ενώ υπάρχουν δυο ακόμη τραυματίες αστυνομικοί.

Ένοπλη επίθεση με νεκρούς στο κέςντρο του Παρισιού.Το πρώτο περιστατικό έλαβε χώρα στις 21.45 στο νούμερο 104 της παρισινής λεωφόρου, έξω από το πολυκατάστημα Marks and Spencer. Ενας από τους δράστες βγήκε από ένα αυτοκίνητο κι άρχισε να πυροβολεί προς την κατεύθυνση των αστυνομικών με καλάσνικοφ.

Σκότωσε έναν αστυνομικό και προσπάθησε να πυροβολήσει και άλλους τρέχοντας, αλλά αμέσως έπεσε νεκρός από πυρά. Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο νεκρός ήταν γνωστός στις αρχές.

Γι' αυτό και η αστυνομία ήδη βρίσκεται στα ανατολικά προάστια του Παρισιού, "χτενίζοντας" την περιοχή γύρω απ' το σπίτι του νεκρού ενόπλου.

Ενας δεύτερος αστυνομικός υπέκυψε στα τραύματά του πριν λίγο, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, παρόλο που το υπουργείο Εσωτερικών το διέψευσε.

λίγη ώρα αργότερα, σημειώθηκε νέο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά στην Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.

Οι πυροβολισμοί σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας σημειώθηκαν μόλις δύο ώρες μετά τον αποκλεισμό άλλης περιοχής μετά από απειλή για βόμβα.

Η μεγάλη αναστάτωση ωστόσο, δεν προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του Μετρό, καθώς με εντολή της αστυνομίας έκλεισε μόνο ο σταθμός στην περιοχή του συμβάντος, ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούν κανονικά.

Ο Πιέρ Ανρί Μπραντέ, εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου εσωτερικών είπε πριν λίγο πως "είναι νωρίς για να πούμε οτιδήποτε σχετικά με το κίνητρο της επίθεσης" καθώς τρεις διαφορετικές πηγές αναφέρουν πως ενδέχεται οι πυροβολισμοί να ήταν το αποτέλεσμα μιας αποτυχημένης ληστείας στην περιοχή, η οποία βρίθει πολυτελών κοσμηματοπωλείων.

"Βγήκα από τα “Sephora” και περπατούσα στο πεζοδρόμιο, όπου ήταν παρκαρισμένο ένα Audi 80. Ένας άνδρας βγήκε έξω και άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικού, με ένα Καλάσνικοφ. Ο αστυνομικός έπεσε κάτω. Άκουσα έξι πυροβολισμούς. Φοβήθηκα. Έχω μια κόρη δύο ετών και σκέφτηκα ότι θα πεθάνω. Στόχευε τον αστυνομικό...”, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στον ανατολικό τομέα του Παρισιού στο σπίτι του δράστη που σκοτώθηκε κατά την διάρκεια της επίθεσης.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ξεκίνησε έρευνα για την επίθεση, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Παρίσι και ανακοίνωσε πως οι σταθμοί του μετρό στην γραμμή 1 κοντά στην Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων παραμένουν κλειστοί.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών τόνισε πως είναι πολύ νωρίς να διευκρινιστούν τα κίνητρα της επίθεσης.

Νωρίτερα

Πυροβολισμοί με ένα αστυνομικό νεκρό και έναν ακόμη τραυματία σε συμπλοκή που σημειώθηκε στην Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, όπως ανέφερε μια αστυνομική πηγή.

Σύμφωνα με το Reuters ο αστυνομικός που έχασε τη ζωή δέχθηκε πυροβολισμούς όταν ένα αυτοκίνητο σταμάτησε σε φανάρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια από δυο ένοπλους.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για τα κίνητρα των δραστών.

Ο δράστης που άνοιξε πυρ ενάντια στην αστυνομία είναι νεκρός.

Η ανταλλαγή πυροβολισμών έγινε στην μεγαλύτερη λεωφόρο του Παρισιού, στην καρδιά της πρωτεύουσας, γύρω στις 21:45 και ξέσπασαν στη γωνία της οδού που βρίσκεται το διάσημο εστιατόριο Fouquet's.

Η γύρω περιοχή έχει αποκλειστεί και η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την προσέγγυση στο σημείο.

Οι αστυνομικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή

Ενα ελικόπτερο πετάει ήδη σε χαμηλό ύψος πάνω από την περιοχή.

My heart goes out to those who lost their lives or were injured #Paris pic.twitter.com/lOHDAXjCP7