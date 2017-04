Βενεζουέλα: Νεκρός 17χρονος με σφαίρες στο κεφάλι σε πορεία

Νεκρός 17χρονος φοιτητής από σφαίρες στο κεφάλι σε περιθώριο διαδηλώσεων στο Καράκας της Βενεζουέλας (Vids)

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πως ένας 17χρονος σκοτώθηκε από σφαίρες στο κεφάλι στο περιθώριο διαδηλώσεων που διεξάγονται στην πρωτεύουσα Καράκας.

Σύμφωνα με τον Αμαντέο Λέιβα, διευθυντή της κλινικής όπου διεκομίστηκε ο φοιτητής, ο 17χρονος Carlos Moreno χτυπήθηκε από πυρά που έριξαν "άγνωστοι δράστες", που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες και έριξαν επίσης δακρυγόνα εναντίον μιας διαδήλωσης.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα για να σχολιάσουν το περιστατικό. Το Reuters μεταδίδει πως ο νεαρός δεν εμπλεκόταν στις πορείες αλλά πήγαινε να παίξει ποδόσφαιρο μαζί με φίλο του. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, εκείνος και η παρέα του βρέθηκαν στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή, όταν συναντήθηκαν διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν κατά της κυβέρνησης και άτομα που την υποστηρίζουν. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν τα πυρά προήλθαν από πολίτες ή από δυνάμεις ασφαλείας.

Αστυνομικοί έκαναν άλλωστε ευρεία χρήση δακρυγόνων ενάντια σε διαδηλωτές που οργάνωσαν τις μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών ενάντια στον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Τα ΜΜΕ της χώρας δημοσίευσαν φωτογραφίες από τη "μητέρα των κινητοποιήσεων" όπως ονομάστηκε. Στην παρακάτω φωτογραφία απεικονίζονται διαδηλωτές που βρέθηκαν στο ποτάμι για να διαφύγουν την ώρα που η αστυνομία έριχνε δακρυγόνα.

Πλάνα από την τεράστια κινητοποίηση:

In spite of repression and shooting people continue marching in Venezuela. pic.twitter.com/lq0j3sBfew