Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο Τουρκίας: Καμία νοθεία. Έγκυρο το δημοψήφισμα

Το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο της Τουρκίας (YSK) απέρριψε σήμερα τις προσφυγές για ακύρωση του δημοψηφίσματος της Κυριακής για παρατυπίες, σύμφωνα με αξιωματούχο του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Οι κατηγορίες για νοθεία είχαν καταγγελθεί από κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος.

Θυμίζουμε ότι οι αντιδράσεις μετά την οριακή νίκη του Ερντογάν και το "Ναι" με λίγο περισσότερο από 1% διαφορά, έναντι του "Όχι", ήταν πολλαπλές. Η αντιπολίτευση του CHP έκανε λόγο για "παράβαση", μετά την απόφαση της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής (YSK) να θεωρήσει έγκυρα τα ψηφοδέλτια που δεν έφεραν την επίσημη σφραγίδα. Σε ανάλογη καταγγελία προέβη και το φιλοκουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών HDP.

Επίσης, αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης, τα social media πήραν φωτιά από βίντεο που αποδείκνυαν πως υπήρχαν προσπάθειες παραποίησης του τελικού αποτελέσματος.

Ψηφοφόρος βγαίνει από το παραβάν και ρίχνει στην κάλπη πέντε φακέλους:

Άτομα της εφορευτικής επιτροπής βάζουν σφραγίδες σε ψηφοδέλτια:

Τα παραπάνω βίντεο διεγράφησαν από το Youtube ωστόσο το ένα εκ των δύο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Cum Hurriyet, η οποία ανέδειξε και το θέμα, ενώ διασώζονται και μέσα από τα social media.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά ανεξάρτητη έρευνα για να διευκρινιστεί εάν σημειώθηκαν παρατυπίες ή νοθεία στο τουρκικό δημοψήφισμα.

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο επαναφοράς της θανατικής ποινής στην Τουρκία, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ξεκαθάρισε πως εάν η Τουρκία "περάσει από τα λόγια στις πράξεις, θα είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι δεν επιθυμεί να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας'.

At Istanbul Kartal High School, Ballot official Melisa Yet objects to ‘yes’ vote validity and practically lynched https://t.co/mkVUfV0eTC