Βίντεο - ντοκουμέντο: Η στιγμή της επίθεσης με τη μητέρα όλων των βομβών στο Αφγανιστάν

Ένα βίντεο ντοκουμέντο κάνει το γύρο του κόσμου την ώρα που η μητέρα των βομβών ερρίφθη από τις ΗΠΑ χθες στο ανατολικό Αφγανιστάν. Η υπερβόμβα κατέστρεψε ένα δίκτυο τούνελ που χρησιμοποιεί το Ισλαμικό Κράτος και σκότωσε τουλάχιστον 36 μαχητές του, ανακοίνωσε σήμερα η αφγανική κυβέρνηση αποκλείοντας το ενδεχόμενο να υπήρξαν άμαχοι μεταξύ των θυμάτων.

Σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματικούς, τους οποίους επικαλείται το ειδησεογραφικό κανάλι CNN, η "μητέρα όλων των βομβών" (MOAB), βάρους 10.000 κιλών, ερρίφθη στις 19.00 τοπική ώρα από ένα αεροσκάφος MC-130.

Πριν από λίγο ανέβηκε στον λογαριασμό που διατηρούν στο Twitter οι αμερικανικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν, ένα βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης.

The #MOAB strike against Daesh cave and tunnel systems in #Achin district, #NangarharProvince, Afghanistan pic.twitter.com/n1jFgK8yFI