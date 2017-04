Γιατί οι ΗΠΑ κατασκεύασαν τη Μητέρα όλων των βομβών

H μητέρα όλων των βομβών ή αλλιώς GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast) είναι η Σούπερ βόμβα των ΗΠΑ που πριν από λίγες μέρες εξαπέλυσε ο Τραμπ στο Αφγανιστάν, μετατρέποντας το έδαφος του σε μια επίγεια ...κόλαση. Ο λόγος που οι ΗΠΑ έριξαν την βόμβα σύμφωνα με όσα δήλωσαν ήταν απλός: Είχαν στόχο τους τζιχαντιστές. Ποιος είναι ο λόγος της κατασκευής της υπερ-βόμβας αυτής;

Ο λόγος της κατασκευής της GBU-43/B MOAB

Η "Μητέρα Όλων των Βομβών" όπως αποκαλούν οι Αμερικανοί στρατιωτικοί, δοκιμάστηκε πρώτη φορά το 2003 και ήταν έτοιμη για χρήση το 2008 αλλά εν τέλει χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στην ιστορία πριν από λίγες μέρες, στο άτυχο..Αφγνανιστάν. Η υπερ-βόμβα σχεδιάστηκε το 2002 για ‘’ψυχολογικές επιχειρήσεις’’ γράφει το independent.co.uk. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει ένα τόσο μεγάλο ωστικό κύμα ικανό να τρομάξει τα στρατεύματα του Σαντάμ Χουσεΐν ώστε να παραδοθούν στις δυνάμεις των ΗΠΑ.

Το βίντεο της δοκιμής της βόμβας κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο , προκειμένου να τρομάξει τις ιρακινές δυνάμεις, στο πλαίσιο της στρατηγικής «σοκ και δέος», αναφέρει το independent.co.uk. Οι ειδικοί στα αμυντικά θέματα βλέπουν την GBU-43/B MOAB ως το ‘’διάδοχο’’ της Blu-82 με το ψευδώνυμο ‘’Daisy Cutter’’, που χρησιμοποιήθηκει κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, αλλά επίσης και κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο Αφγανιστάν. Από την άλλη μεριά, αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το independent.co.uk υπάρχει μια βόμβα ρωσικής κατασκευής με το παρατσούκλι ''Πατέρας όλως των βομβών'' η οποία θεωρείται ακόμα πιο ισχυρή και από την GBU-43...

Τα χαρακτηριστικά της υπερ - βόμβας των ΗΠΑ

Έχει γόμωση σχεδόν 11 τόνων εκρηκτικών ΤΝΤ, ζυγίζει 21.000 λίβρες (9.800 κιλά) και είναι ικανή να διατρήσει 200 πόδια εδάφους και 60 πόδια οπλισμένου σκυροδέματος πριν εκραγεί, αφήνοντας έναν κρατήρα βάθους 300 μέτρων.

Η GBU-43 είναι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο μη πυρηνικό όπλο που υπάρχει. Καθοδηγείται προς τον στόχο με την βοήθεια GPS και ρίπτεται από μεταφορικό Hercules φορτωμένο σε ειδική παλέτα. Μπορεί να σκοτώσει οτιδήποτε.

Τα tweets της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ μετά την ρίψη της βόμβας. Λένε ότι πραγματοποιήθηκε η ρίψη για πρώτη φορά στην ιστορία και τα χαρακτηριστικά της βόμβας

For the first time in history a GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast bomb was used. The #MOAB was used on an ISIS-K tunnel in Afghanistan. pic.twitter.com/zI9d2CXOfa