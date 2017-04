Τραμπ: Όλοι θα έρθουν στα λογικά τους και θα υπάρξει διαρκής ειρήνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σήμερα πεπεισμένος ότι η κατάσταση με τη Ρωσία «θα τακτοποιηθεί» και ότι η Κίνα θα είναι σε θέση να διευθετήσει το ζήτημα των πυρηνικών της Βόρειας Κορέας σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters και του AFP, που αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σε ένα πρώτο μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Την κατάλληλη στιγμή όλοι θα έρθουν στα λογικά τους και θα υπάρξει διαρκής ειρήνη».

Αμέσως μετά ο Τραμπ έγραψε ότι έχει «μεγάλη εμπιστοσύνη» στην Κίνα όσον αφορά το θέμα του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας, αλλά επανέλαβε ότι, εάν δεν επιτύχει η προσέγγιση με το Πεκίνο, οι ΗΠΑ «και οι σύμμαχοί του θα ασχοληθούν» με αυτό.

