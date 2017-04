Έκρηξη στο Ντόρτμουντ λίγο πριν το παιχνίδι του Champions League

Τρεις εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά στο πούλμαν της Ντόρτμουντ προκάλεσαν τον τραυματισμό του Μπάρτρα κι έφεραν την αναβολή του αγώνα με την Μονακό. Αύριο στις 19.45 η αναμέτρηση.

To tweet της Μπορούσια Ντόρτμουντ: ο αγώνας αναβλήθηκε μέχρι αύριο.

. @ChampionsLeague quarter-final first leg postponed until tomorrow #bvbasm More info: https://t.co/UWIkUT8U2O pic.twitter.com/wk3HPrRPxq

Τρεις εκρήξεις δίπλα από το λεωφορείο της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομάδας Μπορούσια Ντόρτμουντ σημειώθηκαν το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση με τη Μονακό, για το Champions League.



Το λεωφορείο που μετέφερε την γερμανική αποστολή είχε διανύσει μία απόσταση 10 λεπτών στη διαδρομή του για το γήπεδο, πριν σημειωθούν οι εκρήξεις, στην οδό Wittbräucker.



Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έκρηξη έσπασαν τα τζάμια του λεωφορείου. Από τα θραύσματα τραυματίστηκε ο Ισπανός ποδοσφαιριστής Μαρκ Μπάρτρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.



Η αστυνομία σε συνεννόηση με τη διοργανώτρια αρχή (UEFA), εξέτασε ευθύς εξ αρχής το ενδεχόμενο να αναβληθεί ο αγώνας, καθώς οι ποδοσφαιριστές της γερμανικής ομάδας ήταν σοκαρισμένοι.

. Ειδικότερα, λίγο μετά την αναχώρηση της αποστολής από το ξενοδοχείο υπήρξε μεγάλη έκρηξη κοντά στο πούλμαν με συνέπεια τον ελαφρύ τραυματισμό του Μπάρτρα. Μάλιστα, ο παίκτης της Ντόρτμουντ διακομίσθηκε στο νοσοκομείο. Οι εκρήξεις προκάλεσαν υλικές ζημιές στο λεωφορείο και από τα θραύσματα προήλθε ο τραυματισμός. Η αστυνομία έβαλε... φρένο στα σενάρια περί τρομοκρατικής επίθεσης και οι έρευνες συνεχίζονται. Η UEFA για να διευκολύνει το έργο των Αρχών αποφάσισε την αναβολή του ματς, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο στις 19.45.

Breaking News As Police Reports Small Exlosion In Dortmmund Ahead Of Champions League Football Match #Dortmund #dortmundmonaco #News pic.twitter.com/QKT7yyrOTv

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm