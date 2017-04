Έκτακτο: Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Καλιφόρνια

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας καθηγητής και δύο μαθητές, έχουν πυροβοληθεί σε Δημοτικό σχολείο στο Σαν Μπερναντίνο της Καλιφόρνια. Το περιστατικό θεωρείται από την αστυνομία, περίπτωση δολοφονιών αλλά και αυτοκτονίας. Οι πυροβολισμοί προέκυψαν μέσα σε σχολική αίθουσα.

Law Enforcement from all over the region respond to shooting inside NorthPark elementary school in San Bernardino pic.twitter.com/8foxQaTQWR — Doug Saunders (@crimeshutterbug) 10 Απριλίου 2017

Στο σχολείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους τραυματίες.

Firefighters don body armor at North Park Elementary where there's an active shooter pic.twitter.com/rtdaMNywWN — Rick Sforza (@RickSforza) 10 Απριλίου 2017

Υπάρχουν τραυματίες από πυροβόλο όπλο, λέει πηγή της πυροσβεστικής της περιοχής. Το σχολείο έχει αποκλεισθεί αυτή την ώρα, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με το πανεπιστήμιο που βρίσκεται κοντά. Δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί αν ο δράστης έχει συλληφθεί ή περιοριστεί.

Police are lining the perimeter of North Park elementary where there's an active shooter pic.twitter.com/HTUAKYEGsH — Rick Sforza (@RickSforza) 10 Απριλίου 2017

Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας κάνει λόγο για τέσσερα θύματα που περιθάλπτονται από τους διασώστες. Ο δράστης ίσως να έχει εξουδετερωθεί, αναφέρει ο ίδιος.