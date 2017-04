Τρεις βομβιστικές επιθέσεις στις εκκλησίες της Αιγύπτου! Δεκάδες νεκροί

Μαύρη Κυριακή για τους Χριστιανούς στην Αίγυπτο μετά τις δυο επιθέσεις που έγιναν σε εκκλησίες στην πόλη Τάντα στο Δέλτα του Νείλου και στην Αλεξάνδρεια. Στην πρώτη επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 25 άνθρωποι και άλλοι 70 τραυματίστηκαν και στη δεύτερη, επίσης στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 νεκρούς, πέντε πολίτες και τρεις αστυνομικούς και 30 τραυματίες.

Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Τάντα στο Δέλτα του Νείλου παραμένει αδιευκρίνιστο αν είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός μέσα στην εκκλησία ή αν καμικάζι αυτοκτονίας μπήκε στο Ναό την ώρα της λειτουργίας και ανατινάχθηκε. Στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου, η επίθεση έγινε από καμικάζι αυτοκτονίας.

Ο βομβιστής αυτοκτονίας επιχείρησε να μπει στο Ναό, με σκοπό να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα. Στόχος του να πυροδοτήσει τα εκρηκτικά μέσα στην Εκκλησία. Το ίδιο έγινε και στην επίθεση στο Δέλτα του Νείλου. Όμως ένας αστυνομικός τον κατάλαβε και επιχείρησε να τον σταματήσει. Η θυσία του, αφού είναι ένα από τα θύματα της επίθεσης, έσωσε τις ζωές πολλών πιστών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο ναό.

Ρωσία, Ισραήλ και Ιορδανία, καταδίκασαν τις επιθέσεις, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες...

#updates : 8 dead and 30 injured in the bombing of the Church of #Alexandria

Η έκρηξη σημειώθηκε τη στιγμή που η χριστιανική κοινότητα ετοιμάζεται για τη Μεγάλη Εβδομάδα που αρχίζει σήμερα, Κυριακή των Βαΐων.

Οι πρώτες αντιδράσεις για τις επιθέσεις...

Ρωσια Ισραήλ και Ιορδανία καταδικάζουν τις επιθεσεις σε χριστιανού Κόπτες στην Αίγυπτο...

#Egypt st media says a #bomb has gone off in a #church in the #NileDelta, at least 13 dead, worshippers gather for #palmsunday #celebrations pic.twitter.com/rXIwL7FiGG