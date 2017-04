Στοκχόλμη: Οι εικόνες των θυμάτων. Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Ένα φορτηγό έπεσε σήμερα επάνω σε ανθρώπους σε δρόμο στο κέντρο της Στοκχόλμης, στην πεζοδρομημένη περιοχή Drottninggatan.



Ο αριθμός των θυμάτων ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί αλλά οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.



Το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική επίθεση, όπως δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός.

Για τρομοκρατική επίθεση έκανε λόγο ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Στεφάν Λεβέν.

Ο Λεβέν μίλησε λίγη ώρα μετά την επίθεση στη Στοκχόλμη που συγκλονίζει την Ευρώπη και υποστήριξε ότι «η Σουηδία δέχεται επίθεση, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια».



Ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας επιβεβαίωσε την είδηση ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος.

Ένα όχημα, το οποίο σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης είναι ένα φορτηγό, έπεσε πάνω σε πεζούς στο κέντρο της Στοκχόλμης λίγο μετά τις 16:00 (ώρα Ελλάδας).



Σύμφωνα με τη σουηδική αστυνομία υπάρχουν τουλάχιστον δυο νεκροί και πολλοί τραυματίες.



Η σουηδική αστυνομία φέρεται να εξετάζει το συμβάν ως πιθανή τρομοκρατική επίθεση.



Βίντεο ντοκουμέντο λιγο μετα την επίθεση

Watching the events unfold after a truck drove into Åhléns on Drottninggatan. pic.twitter.com/kxJLUOAsns







"Ένα όχημα τραυμάτισε ανθρώπους στο Ντοτνινγκάταν", ανέφερε μια εκπρόσωπος της αστυνομίας, η Τουβέ Χεγκ, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

A truck has ploughed into pedestrians in #Stockholm, Sweden. A witness says they saw hundreds of people running for their lives. pic.twitter.com/MFbayJBrVm