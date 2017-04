Η Νταϊάνα είχε στείλει σε ψυχίατρο τον Κάρολο!

Ο γάμος του πρίγκιπα Καρόλου και της Νταϊάνα έβλαψε σοβαρά την ψυχική υγεία και των δύο, αφού ο πρώτος αναγκάστηκε να κάνει 14 χρόνια ψυχανάλυση, καθώς η δεύτερη δεν ακολουθούσε την αναγκαία για την κατάστασή της αγωγή με ψυχοφάρμακα.

Οι αποκαλύψεις της βασιλικής βιογράφου Σάλι Μπέντελ - Σμιθ στο βιβλίο της με τίτλο «Prince Charles: The Passions and Paradoxes of An Improbable Life» αφαιρούν κάθε ίχνος παραμυθιού από τον γάμο που είχε συναρπάσει τους Βρετανούς, ενώ γκρεμίζουν την εικόνα της γλυκιάς «πριγκίπισσας του λαού».

Η δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα Πάρκερ - ΜπόουλςΤα προβλήματα σε αυτόν τον γάμο είχαν αρχίσει από τον μήνα του μέλιτος στο Μπάλμοραλ. Η πριγκίπισσα, που βασανιζόταν από αϋπνίες και έχανε κιλά καθημερινά, όταν δεν έκανε λεκτικές επιθέσεις στον Κάρολο για τη φιλία του με την Καμίλα και για το πόσο την επιβάρυνε η ατμόσφαιρα στη βασιλική αυλή, έκλαιγε. «Τι είναι πάλι, Νταϊάνα; Τι ήταν αυτό που είπα και σ' έκανε να κλαις;» ρωτούσε συχνά αγωνιωδώς ο Κάρολος, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει στο βιβλίο της η Σμιθ. Ολες οι προσπάθειές του να την παρηγορήσει έπεφταν στο κενό και επιχειρούσε να γλιτώσει Το πριγκιπικό ζευγάρι στον γάμο τουαπό κάποια από τα ξεσπάσματά της καταφεύγοντας στην εξοχή για ψάρεμα ή κυνήγι. Αυτό επιβάρυνε ακόμα περισσότερο την κατάσταση της Νταϊάνα και ο Κάρολος, απελπισμένος, κάλεσε στη Σκοτία τον φιλόσοφο Λόρενς φαν ντερ Ποστ για να συζητήσει μαζί της. Ούτε αυτός, όμως, κατάφερε να τη συνεφέρει και πρότεινε επείγουσα ψυχιατρική βοήθεια.

Ο ψυχίατρος, όπως ήταν αναμενόμενο, της συνταγογράφησε βάλιουμ, αλλά αυτή αρνιόταν να τα πάρει, επειδή ήταν πεπεισμένη ότι επρόκειτο για σχέδιο της βασιλικής οικογένειας, που ήθελε να την έχει σε κατάσταση φυτού. Η μόνη αχτίδα φωτός ήταν ότι δέχθηκε να ξεκινήσει ψυχανάλυση με τον δρα Αλαν ΜακΓκλάσχαν, φίλο του Φαν ντερ Ποστ, ωστόσο πήγε μόνο οκτώ φορές. Αντιθέτως, ο πρίγκιπας Κάρολος, που κατέφυγε στον ίδιο αναζητώντας βοήθεια για να αντέχει τα ξεσπάσματα της συζύγου του, συνέχισε την ψυχανάλυση για 14 χρόνια. Η Μπέντελ Σμιθ, επικαλούμενη τη μαρτυρία του Φαν ντερ Ποστ, αναφέρει ότι ο ψυχολόγος διαπίστωσε για τον Κάρολο ότι ήταν «παρεξηγημένος και πεινασμένος για πραγματικά αυθόρμητη και φυσική τρυφερότητα».