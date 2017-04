Τι συμβαίνει στο Γιβραλτάρ; Θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε Ισπανία - Βρετανία

Σκάφος του ισπανικού πολεμικού ναυτικού εισήλθε στα χωρικά ύδατα του Γιβραλτάρ, χωρίς να λάβει την απαιτούμενη άδεια.



Αυτό ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση του βρετανικού θύλακα στα νότια της Ισπανίας, με ανάρτηση που έκανε στο twitter, κάνοντας λόγο για παράνομη εισβολή.

Ένα περιπολικό σκάφος του ισπανικού Πολεμικού Ναυτικού εισήλθε σήμερα Τρίτη σε χωρικά ύδατα του Γιβραλτάρ χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του βρετανικού θύλακα στα νότια της Ισπανίας, με έναν εκπρόσωπο του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικού να αρνείται τον χαρακτηρισμό περί «παράνομης εισβολής».



Το μέλλον του Γιβραλτάρ αποτελεί την πρώτη διαμάχη των διαπραγματεύσεων για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τότε που η βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ενεργοποίησε την σχετική διαδικασία. Το προσχέδιο του οδικού χάρτη της ΕΕ προβλέπει ότι η όποια συμφωνία για το Γιβραλτάρ θα πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ της Ισπανίας και της Βρετανίας.



«Παράνομη εισβολή στα χωρικά ύδατα του βρετανικού Γιβραλτάρ από περιπολικό σκάφος Infanta Cristina του ισπανικού Πολεμικού Ναυτικού αυτό το απόγευμα», ανέφερε στο twitter η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ, αναρτώντας παράλληλα ένα βίντεο που εμφάνιζε το σκάφος.



«Μια παράνομη εισβολή. Όχι. Επειδή για εμάς αυτό αποτελεί εκμετάλλευση των χωρικών μας υδάτων», τόνισε ένας εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών σε τηλεφωνική επικοινωνία.



«Η Ισπανία δεν αναγνωρίζει άλλα δικαιώματα και καταστάσεις που ανήκουν στην Μεγάλη Βρετανία σε ό,τι αφορά τις χρήσεις των θαλάσσιων ζωνών, που δεν περιλαμβάνονται στο Άρθρο 10 της Συνθήκης της Ουτρέχτης», δήλωσε.



Τη Δευτέρα, εκπρόσωπος της Μέι υποβάθμισε τα σχόλια του πρώην ηγέτη του Συντηρητικού κόμματος, Μάικλ Χάουαρντ, που τόνισε ότι η βρετανίδα πρωθυπουργός πρέπει να είναι έτοιμη να εμπλακεί σε πόλεμο για να υπερασπιστεί τον θύλακα του Γιβραλτάρ.

Illegal incursion into #British #Gibraltar Territorial Waters by Spanish Navy patrol ship Infanta Cristina this afternoon. #BGTW pic.twitter.com/IkYadi8XNn