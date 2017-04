Στρατιώτες αποφάσισαν να μετατρέψουν στρατώνα σε… βίλα οργίων.



Το ακατάλληλο υλικό από τις σεξουαλικές περιπτύξεις που είχαν στη διάθεσή τους οι στρατιώτες προκάλεσε σάλο με το υπουργείο Άμυνας να θέτει υπό έρευνα τους στρατιώτες οι οποίοι κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης.



Το website «The Home of the Walk of Shame», που δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους φαντάρους, έχει θέσει σε μπελάδες το βρετανικό υπουργείο Άμυνας το οποίο μπορεί να έρθει αντιμέτωπο με μηνύσεις.



Ο εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε: «Έχουμε και απαιτούμε την ύψιστη πρέπουσα συμπεριφορά από τους στρατιώτες μας. Όποιος υποτιμά τις αξίες μας, έρχεται αντιμέτωπος με τις απαραίτητες κυρώσεις», τονίζοντας πως οι φαντάροι είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες και πως το γεγονός οτι μετέτρεψαν τον στρατώνα σε «βίλα οργίων» είναι απαράδεκτο.