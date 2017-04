Βρέφος τεσσάρων ημερών διασώθηκε ανοιχτά της Λιβύης

Ένα βρέφος τεσσάρων ημερών συγκαταλέγεται στους περισσότερους από 480 μετανάστες που διασώθηκαν χθες Σάββατο από πλοία ανθρωπιστικής μκο στη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης στην κεντρική Μεσόγειο.

Το βρέφος επέβαινε σε μια από τις δύο λαστιχένιες βάρκες που μετέφεραν περισσότερους από 200 μετανάστες από τη βόρεια και κεντρική Αφρική, τη Σρι Λάνκα και την Υεμένη και εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 22 ναυτικών μιλίων βόρεια της πόλης Σαμπράθα της Λιβύης, που είναι ένα από τα σημεία αναχώρησης που χρησιμοποιούν συχνότερα οι διακινητές ανθρώπων στη Λιβύη.

Την επιχείρηση πραγματοποίησε η ισπανική μκο Proactiva Open arms και διήρκεσε τρεις ώρες. Οι μετανάστες επιβιβάστηκαν στο πρώην αλιευτικό Golfo Azzurro, το οποίο αργότερα σήμερα αναμενόταν να καταπλεύσει στο λιμάνι Αουγκούστα της Σικελίας.

Οι άλλοι μετανάστες που επέβαιναν στις δύο λαστιχένιες βάρκες διασώθηκαν από το προσωπικό του πλοίου Vos Prudence, δήλωσε εκπρόσωπος της ακτοφυλακής στο Reuters.

Οι μετανάστες επρόκειτο να φθάσουν αύριο Δευτέρα στην Ιταλία αλλά παραμένει άγνωστος ο τελικός προορισμός τους, δήλωσε η ακτοφυλακή.

"Πριν από μια εβδομάδα περισυνέλεξα για πρώτη φορά το πτώμα ενός ανθρώπου από τη Μεσόγειο και την Πέμπτη μετέφερα μια νέα ζωή", είπε στο Reuters ο 26χρονος που μετέφερε το βρέφος από τη λαστιχένια βάρκα στο σωστικό σκάφος.

Η μητέρα του βρέφους, μια 29χρονη Νιγηριανή, και ο σύζυγός της, ένας 34χρονος εργάτης από τη Γκάνα, επίσης διασώθηκαν. Είχαν ζήσει στη Λιβύη για πάνω από δύο χρόνια κι αποφάσισαν να φύγουν για την Ευρώπη όταν απέκτησαν το βρέφος.

"Θέλουμε να πάμε στη Γαλλία ή τη Γερμανία, εκεί υπάρχει μέλλον για την οικογένειά μας", είπε ο πατέρας του βρέφους, ο Ρίτσαρντ Οχίνε, στο Reuters.

Η Ιταλία έχει γίνει το κεντρικό σημείο άφιξης στην Ευρώπη για όσους εγκαταλείπουν την Αφρική για να γλιτώσουν από τη φτώχεια και τις διώξεις. Οι περισσότεροι διαπλέουν τη Μεσόγειο περνώντας από τη Λιβύη σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής.

Περί τους 600 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του χρόνου στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ιταλία από τη Βόρεια Αφρική, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Πέρυσι περίπου 4.600 εκτιμάται ότι πνίγηκαν, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Συνολικά, 181.000 μετανάστες έφθασαν το 2016 στην Ιταλία, σχεδόν οι μισοί από τον συνολικό αριθμό εκείνων που έφθασαν μέσω θαλάσσης στην ΕΕ.

Four-day-old baby rescued in the Mediterranean by humanitarian ship https://t.co/6uetjkBQlU pic.twitter.com/MhPp8aXrg0