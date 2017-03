Κατέγραφε την οικιακή βοηθό την ώρα που εκείνη κρεμόταν στο κενό

Μια γυναίκα συνελήφθη από την αστυνομία του Κουβέιτ επειδή κατέγραψε σε βίντεο την οικιακή της βοηθό από την Αιθιοπία την ώρα που η τελευταία κρεμόταν από τον έβδομο όροφο κτιρίου, χωρίς να προσπαθήσει να τη βοηθήσει.



Η γυναίκα κατέγραψε την οικιακή βοηθό να προσγειώνεται σε μια μεταλλική τέντα και να επιβιώνει και στη συνέχεια ανάρτησε το βίντεο στα social media, σύμφωνα με την εφημερίδα Al-Seyassah.



Στο 12 δευτερολέπτων βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail, φαίνεται η γυναίκα να κρέμεται έξω από το παράθυρο και να προσπαθεί να κρατηθεί με το ένα της χέρι, παρακαλώντας για βοήθεια. Πιθανότατα η οικιακή βοηθός επιχείρησε να αυτοκτονήσει, αλλά στη συνέχεια άλλαξε γνώμη όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τον θάνατο, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.



Η γυναίκα που κρατά την κάμερα ακούγεται να λέει: «Τρελή, έλα πίσω». Η οικιακή βοηθός φώναζε «κράτα με, κράτα με», πριν το χέρι της γλιστρήσει και πέσει. Ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε σπάσει απλώς το χέρι της και έφερε τραύματα στο πρόσωπο.

προσοχή! σκληρές εικόνες

1/ Shocking vid of Ethiopian domestic worker screaming 4 help just before falling 7floors down. Her female Kuwaiti employer simply films her pic.twitter.com/4byHSKVoNa

4/ Here is a video of the Ethiopian lady after the fall. There are reports that the employer is under investigation. pic.twitter.com/tQ0ZMJeN0g