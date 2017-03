Πυροβολισμοί στο Καπιτώλιο. Προσπάθησε να παρασύρει αστυνομικούς

Συναγερμός στο Καπιτώλιο όταν άνδρας έπεσε με το όχημά του σε περιπολικό της αστυνομίας κοντά στο Καπιτώλιο και στην συνέχεια προσπάθησε να παρασύρει πεζούς αστυνομικούς έως ότου τελικά συλληφθεί

Το περιστατικό επιβεβαίωσε η αστυνομία της Ουάσιγκτον η οποία επιβεβαιώσε «πως έπεσαν» πυροβολισμοί από τα στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας του Καπιτωλίου, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς!

Ο ύποπτος συνελήφθη.

Street closed, but business as usual at #capitol. pic.twitter.com/6EOTwQbUm4