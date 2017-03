Πυροβολισμοί στο Καπιτώλιο. Οδηγός πήγε να πέσει πάνω σε αστυνομικούς

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι δυνάμεις ασφαλείας του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον μετά την απόπειρα αγνώστου να εισβάλλει στο χώρο προσπαθώντας να πέσει πάνω σε αστυνομικές δυνάμεις

Ένας άνδρας έπεσε με το όχημά του σε περιπολικό της αστυνομίας κοντά στο Καπιτώλιο και στην συνέχεια προσπάθησε να παρασύρει πεζούς αστυνομικούς έως ότου τελικά συλληφθεί

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ενώ έχουν κλείσει και οι γύρω δρόμοι, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο Twitter. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Καπιτώλιο δεν έχει εκκενωθεί, ωστόσο παρατηρείται έντονη δραστηριότητα της αστυνομίας στους δρόμους.

