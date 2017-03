Λονδίνο: Δυο Έλληνες ανάμεσα στους τραυματίες. Φόβοι για νέο χτύπημα

Δύο Έλληνες είναι μεταξύ των τραυματιών από το τρομοκρατικό χτύπημα της Τετάρτης στο Λονδίνο.



Η βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι που απευθύνθηκε την Πέμπτη στους βουλευτές ενημέρωσε ακόμα πως τραυματίες είναι 12 Βρετανοί, 3 Γάλλοι, 2 Ρουμάνοι, 4 Νοτιοκορεάτες, ένας Γερμανός, ένας Κινέζος, ένας Ιρλανδός και ένας Ιταλός.

Πάντως, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο πληροφορίες του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, δεν υπάρχουν Έλληνες τραυματίες μεταξύ των νοσηλευομένων στα βρετανικά νοσοκομεία, μετά τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο.

Καμία ανησυχία για τους δύο Έλληνες τραυματίες από την επίθεση στο Λονδίνο, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Πρόκειται για ζευγάρι, όπου δεν έχει εξακριβωθεί αν ήταν τουρίστες ή όχι, πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Νωρίτερα η Μητροπολιτική Αστυνομία έκανε λόγο για 29 τραυματίες που παραμένουν στο νοσοκομείο, επτά εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση.

Πληροφορίες για τους νεκρούς της επίθεσης

Μία γυναίκα 40 περίπου ετών περιλαμβάνεται στους νεκρούς της χθεσινής επίθεσης στο Λονδίνο, σύμφωνα με τον διοικητή της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Σκότλαντ Γιαρντ Μάρκ Ρόουλι. Σκοτώθηκε στη γέφυρα του Ουεστμίνστερ, όπου ο δράστης της επίθεσης έριξε το αυτοκίνητό του επάνω στο πλήθος.

Από ισπανική διπλωματική πηγή έγινε γνωστό ότι «πρόκειται για μία γυναίκα βρετανικής υπηκοότητας, η μητέρα της οποίας είναι Ισπανή». «Δεν έχει την ισπανική υπηκοότητα, αλλά ο γενικός πρόξενος ήλθε σε επαφή με τα μέλη της οικογενείας της στην Ισπανία για να τους προσφέρει τη βοήθεια του προξενείου. Η οικογένειά της βρίσκεται στη Γκαλίθια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με την τοπική ισπανική εφημερίδα Voz de Galizia, πρόκειται για την Αΐσα Φρέιντ, 43 ετών, εκπαιδευτικό που ζούσε στο Λονδίνο με τα δύο της παιδιά 7 και 9 ετών, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Το δεύτερο θύμα, που επίσης χτυπήθηκε επάνω στη γέφυρα του Ουέστμινστερ, είναι ένας 50χρονος άνδρας. Δεν υπάρχει άλλο στοιχείο γι΄αυτόν.

Ο τρίτος νεκρός είναι ο αστυνομικός Κιθ Πάλμερ, 48 ετών. Βρισκόταν μπροστά σε μία από τις πύλες του Κοινοβουλίου τη στιγμή που ο δράστης της επίθεσης, που είχε εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του στη μεταλλική περίφραξη του κτιρίου, προσπάθησε να εισέλθει. Ο άνδρας, οπλισμένος με μαχαίρι, τον χτύπησε επανειλημμένως, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες.

Ο βουλευτής Τομπάιας Ελγουντ προσπάθησε να τον επαναφέρει, ματαίως.

«Προσπάθησα να σταματήσω την αιμορραγία και του έκανα τεχνητή αναπνοή περιμένοντας τους γιατρούς, αλλά νομίζω ότι είχε ήδη χάσει πολύ αίμα», δήλωσε ο βουλευτής που έχει φωτογραφηθεί στην αγωνιώδη προσπάθειά του με ματωμένο πρόσωπο και ρούχα.

Οι τραυματίες

Περίπου σαράντα άνθρωποι τραυματίσθηκαν, οι 29 από τους οποίους χρειάσθηκε να νοσηλευθούν.

Μεταξύ των τραυματιών, τρεις μαθητές του γαλλικού λυκείου Saint-Joseph του Κονκαρνό που βρίσκονταν σε σχολική εκδρομή. Δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους, σύμφωνα με γάλλο τοπικό αξιωματούχο.

Πέντε Νοτιοκορεάτες τουρίστες - τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας ηλικίας 50 έως 60 ετών- τραυματίσθηκαν επίσης κατά τον πανικό που κατέλαβε το πλήθος μετά την επίθεση με το αυτοκίνητο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας.

Μία γυναίκα, άγνωστης εθνικότητας, ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη από τον Τάμεση.

Μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν επίσης ένας Πορτογάλος, ένας Κινέζος και δύο Ρουμάνοι.

Μια πόλη "παγωμένη" από τον τρόμο, μια χώρα βυθισμένη στο πένθος. Αυτή είναι η επόμενη μέρα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Λονδίνο, της πλέον πολύνεκρης επίθεσης μετά από εκείνες του Ιουλίου του 2005 σε λεωφορεία και μετρό. Ο αριθμός των νεκρών αναθεωρήθηκε προς τα κάτω. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ο δράστης.

Ήταν μεσημέρι Τετάρτης (22.03.2017), ακριβώς ένα χρόνο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες, όταν ο δράστης έπεσε, αρχικά, με αυτοκίνητο πάνω σε πεζούς στη γέφυρα του Γουεστμίνστερ και στη συνέχεια επιχείρησε να εισβάλει στη βρετανική Βουλή. Σκότωσε με μαχαίρι έναν αστυνομικό, πριν δεχτεί πυροβολισμούς και πέσει νεκρός.

Από το βράδυ της Τετάρτης, η βρετανική αστυνομία ξεκίνησε επιχειρήσεις στο Μπέρμιγχαμ, προπύργιο των Βρετανών ισλαμιστών και πόλη όπου ένας από τους δράστες των επιθέσεων στις Βρυξέλλες και το Παρίσι, ο Μοχάμεντ Αμπρίνι, είχε διαμείνει εκεί πριν από τις επιθέσεις, στο Λονδίνο κι άλλες πόλεις. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον επτά συλλήψεις.

Φόβοι για νέο χτύπημα

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας μιλώντας στη Βουλή δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας νέας επίθεσης. Δήλωσε όμως πως "δεν φοβόμαστε" και χαρακτήρισε την επίθεση της Τετάρτης "επίθεση κατά του ελεύθερου κόσμου, εναντίον του βρετανικού λαού". Ευχαρίστησε τους ξένους ηγέτες για τα μηνύματα αλληλεγγύης. Επιβεβαίωσε πως έγιναν επιχειρήσεις της αστυνομίας σε έξι σημεία και πως έχουν γίνει οκτώ συλλήψεις.

Οκτώ οι συλλήψεις

Ακόμα μια σύλληψη για την τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο. Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έγινε ακόμα μια και έτσι οι συλληφθέντες έχουν φτάσει τους οκτώ

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν από τη διπλή τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το κτίριο που στεγάζει το βρετανικό κοινοβούλιο και στη γέφυρα του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο. Μεταξύ των τραυματιών είναι και τρεις Γάλλοι μαθητές ηλικίας 15-16 ετών.

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί ότι ο αριθμός είχε φτάσει στους 5.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ο δράστης της επίθεσης. Οι αρχές εκτιμούν ότι είναι ο μοναδικός, παρότι στην αρχή γινόταν λόγος για δύο δράστες.

Ο δράστης οδηγώντας ένα τζιπ παρέσυρε πεζούς στη γέφυρα του Ουέστμινστερ και στη συνέχεια πέρασε τον περίβολο του βρετανικού κοινοβουλίου και μαχαίρωσε έναν αστυνομικό, προτού πέσει νεκρός από πυρά άλλων αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Επίθεση στο Λονδίνο: Ψάχνουν για συνεργό του δράστη

Η βρετανική αστυνομία θεωρεί ότι η επίθεση στο Λονδίνο με τέσσερις νεκρούς--περιλαμβανομένου του δράστη--και περίπου 40 τραυματίες συνδέεται με την ισλαμική τρομοκρατία και ερευνά αν ο δράστης είχε συνεργό, δήλωσε σήμερα ο βρετανός υπουργός Άμυνας.

"Η αστυνομία και οι υπηρεσίες στις οποίες βασιζόμαστε για την ασφάλειά μας έχουν αποτρέψει έναν μεγάλο αριθμό τέτοιων επιθέσεων τα τελευταία χρόνια, πάνω από 12 τον τελευταίο χρόνο", είπε ο Μάικλ Φάλον.

"Αυτού του είδους οι επιθέσεις, αυτή η επίθεση από 'μοναχικό λύκο', με τη χρήση μέσων από την καθημερινή ζωή--ένα όχημα, ένα μαχαίρι--είναι πολύ δυσκολότερο να αποτραπούν", είπε ο ίδιος στο BBC Radio.

"Ελέγχουν με τη διαδικασία του επείγοντος αν εμπλέκονται και άλλοι σε αυτήν. Εικάζουν ότι συνδέεται με την ισλαμική τρομοκρατία. Η αστυνομία ερευνά τον άνθρωπο αυτόν, τους πιθανούς συνεργούς του, από πού προέρχεται. Είμαστε αντιμέτωποι με έναν εχθρό, έναν τρομοκράτη εχθρό, που δεν διατυπώνει αιτήματα ή συλλαμβάνει ομήρους, αλλά απλώς θέλει να σκοτώσει όσο περισσότερους γίνεται. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο στη διεθνή τρομοκρατία", σημείωσε ο Φάλον και πρόσθεσε ότι θα επανεξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας στο βρετανικό κοινοβούλιο μετά το τρομοκρατικό χτύπημα.

Η αστυνομία εκτιμά ότι γνωρίζει την ταυτότητα του δράστη, αλλά δεν τον έχει κατονομάσει.

Λονδίνο: Έπεσε νεκρή ενώ πήγαινε να πάρει τα παιδιά της από το σχολείο

Συγκλονίζουν οι δηλώσεις από αυτόπτες μάρτυρες

Ενός λεπτού σιγή στη Βρετανία, στη μνήμη των θυμάτων

A minute's silence has been observed at Scotland Yard and the UK Houses of Parliament after the #Westminster attackshttps://t.co/VFlC1CtTqp pic.twitter.com/YwhpcYqL6Q