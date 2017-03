Βίντεο μέσα από το βρετανικό Κοινοβούλιο αμέσως μετά την επίθεση

Πανικός από επίθεση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ένα βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από το κτίριο του Κοινοβουλίου από τον βρετανό δημοσιογράφο Πάτρικ Ντέιλι, δείχνει τις δραματικές πρώτες στιγμές που οι αστυνομικοί μέσα από την περίμετρο του Κοινοβουλίου έχουν πέσει πάνω από τον έναν δράστη της επίθεσης με το μαχαίρι, στο Λονδίνο.

My news organisations now have more info coming in from the wires. Our live blogs keeping a track of things: https://t.co/vxitx9Nph4

Here's more of what I can see - I can't see the car mentioned in the reports pic.twitter.com/dog1vb9qua