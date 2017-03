Λονδίνο: Διπλή επίθεση, δύο νεκροί και τραυματίες. Σοκάρουν οι εικόνες LIVE

Πάνω από δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε δύο ξεχωριστά περιστατικά που έλαβαν χώρα σχεδόν ταυτόχρονα έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσημα πως αντιμετωπίζει τα δύο περιστατικά ως "τρομοκρατική επίθεση".

Ο Βρετανός βουλευτής που βγήκε έξω για να βοηθήσει τους τραυματίες

19:28 Πληθαίνουν οι πληροφορίες για ύπαρξη συνεργού του δράστη

Ο άντρας που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης στο Λονδίνο

19:16 Γαλλικά ΜΜΕ: Τρεις Γάλλοι φοιτητές ανάμεσα στους τραυματίες

19:06 Εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο τις δύο επιθέσεις να έκανε ο ίδιος άνθρωπος

18:58 Εγκλωβισμένοι άνθρωποι στο London Eye!

Εκατοντάδες ήταν οι άνθρωποι που είχαν ανέβει σε ένα από τα σήματα κατατεθέντα της βρετανικής πρωτεύουσας, το London Eye.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα και πολλοί ήταν εκείνοι που παρέμειναν εγκλωβισμένοι... στον αέρα.

VIDEO: People trapped on London Eye after area near Parliament placed on lockdown.

18:50 Skynews: "Δυο οι νεκροί"

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση στο Λονδίνο, αναφέρει το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

18:49 Διακοπή στο Κοινοβούλιο της Σκωτίας

Το κοινοβούλιο της Σκωτίας διέκοψε την συνεδρίαση του με θέμα την εξουσιοδότηση στην κυβέρνηση για την διεξαγωγή ενός νέου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της χώρας από το Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από την «τρομοκρατική επίθεση» στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της βουλής, Κεν Μάκιντος.

18:44 Ακόμη ένας νεκρός

Δυο νεκροί και πολλοί τραυματίες είναι μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Λονδίνο.

18:41 Ύποπτο πακέτο στο αυτοκίνητο που σκόρπισε τον τρόμο

Τα βρετανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για ύποπτο πακέτο το οποίο εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο που σκόρμισε τον τρόμο έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο.

18:39 Το νοσοκομείο ανακοίνωσε επίσημα ότι μία γυναίκα είναι νεκρή

Η είδηση για τη μια νεκρή επιβεβαιώνεται και από το BBC

Μια γυναίκα έχασε την ζωή της και αρκετοί τραυματίσθηκαν - κάποιοι από τους οποίους είναι σε κρίσιμη κατάσταση από το περιστατικό στην γέφυρα του Westminster. Αυτό δήλωσε

London terror attack: Watch live Sky News coverage

— Sky News (@SkyNews) 22 Μαρτίου 2017





Οι πρώτες μαρτυρίες για τον δράστη

Οι πρώτες μαρτυρίες για τον δράστη κάνουν λόγο για έναν άντρα γύρω στα 40 από την Ασία, ο οποίος κρατούσε ένα μαχαίρι περίπου 20 εκατοστών. Φορούσε ένα λεπτό μπουφάν, σκούρο παντελόνι και πουκάμισο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί ο αριθμός των τραυματιών από την επίθεση στη γέφυρα

Sign up to Twitter alerts today - receive critical info from @MetPoliceUK in times of crisis via text/notification directly to your phone

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 Νοεμβρίου 2016

Δυο συλλήψεις για τα αιματηρά χτυπήματα Σύμφωνα με τον independent, η βρατανική αστυνομία έχει προσωρήσει σε δυο συλλήψεις για τα τρομοπεριστατικά. Aποσβολωμένος o Τραμπ ενημερώνεται για την επίθεση [vid] Είναι η στιγμή που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, πληροφορείται από τους συνεργάτες του για τη διπλή επίθεση στο Λονδίνο.

Εικόνες μέσα από το κοινοβούλιο

Incredibly brave @metpoliceuk anti-terror officers co-ordinating a lockdown & evacuation after #ParliamentAttack

Έκκληση της αστυνομίας σε όποιον έχει υλικό από την επίθεση

"@metpoliceuk: If you have photos or film of the incident in #Westminster please make sure you pass them to police

Ένα αυτοκίνητο φέρεται να παρέσυρε ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη άνδρας φέρεται να τραυμάτισε έναν αστυνομικό με μαχαίρι και στη συνέχεια ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ανθρώπους πεσμένοι στο έδαφος, αιμορραγούν και άλλους πολίτες να προσπαθούν να τους παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα:

- Δυο περιστατικά κοντά στο Βρετανικό Κοινοβούλιο



- Αστυνομικός μαχαιρώθηκε από άγνωστο μέσα στην Βρετανική Βουλή στο κεντρικό Λονδίνο



- Ο δράστης πυροβολήθηκε από αστυνομικούς



- Δεύτερο περιστατικό με ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε δεκάδες ανθρώπους στην γέφυρα του Westminster πριν πέσει στα κάγκελα του Παλατιού του Westminster.

- Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 12 θύματα (αγνωστο αν κάποιοι έχουν χάσει την ζωή τους)



- Το Westminster είναι αποκλεισμένο με τους βουλευτές να ζητείται να μείνουν μέσα στο κτίριο



- Κλειστό το Μετρό του Λονδίνου

Λονδίνο: Συναγερμός και στο Μπάκιγχαμ. Λαμβάνονται έκτακτα μέτρα

Λονδίνο: Αιματηρή επέτειος. Δύο φωτογραφίες που μας στοιχειώνουν

Φυγαδεύτηκε η Τερέζα Μέι!



Η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι φυγαδεύτηκε με ένα αυτοκίνητο σε απόσταση πε΄ριπου 40 μέτρων από το σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Συνοδευόταν από τουλάχιστον 8 αστυνομικούς με τα όπλα προτεταμένα.



Δυνατοί κρότοι, παρόμοιοι με εκπυρσοκροτήσεις όπλων, ακούστηκαν έξω από τη Βουλή της Βρετανίας νωρίτερα και δύο άνθρωποι θεάθηκαν να τους προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες μέσα στον περίβολο του κτιρίου, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. Ένας ένοπλος φέρεται να σκοτώθηκε, αφού ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από μαχαίρι, κατά τις μέχρι στιγμής συγκεχυμένες πληροφορίες.



Η είσοδος και η έξοδος από το κτίριο έχουν απαγορευθεί.



Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως είδε τουλάχιστον δώδεκα ένοπλους αστυνομικούς μέσα στο Κοινοβούλιο. Περισσότεροι εισέρχονταν, κρατώντας ασπίδες.



Ένας άνδρας φέρεται ότι σκοτώθηκε μέσα στο κοινοβούλιο από πυρά αστυνομικών, ανέφερε στέλεχος της Βουλής των Κοινοτήτων, η οποία ανέστειλε τις εργασίες της.



Η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι είναι ασφαλής, ανακοίνωσε η αστυνομία.



Ο σταθμός Ουεστμίνστερ του υπογείου έχει κλείσει κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας.



Τι αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες



Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί φέρουν έναν αστυνομικό να μαχαιρώθηκε από άγνωστο άνδρα. Τότε άλλοι αστυνομικοί πυροβόλησαν τρεις ή τέσσερις φορές εναντίον του άνδρα με το μαχαίρι, εξουδετερώνοντάς τον.



«Δύο άτομα έχουν δεχθεί πυρά. Ο ένας τραυματίας - πιθανώς ο δράστης - φαίνεται νεκρός. Ο δεύτερος τραυματίας, ένας αστυνομικός, τραυματίστηκε αλλά δείχνει ζωντανός. Είδα έναν άνδρα να τρέχει προς την έξοδο του New Palace Yard, κάτω από το Μπιγκ Μπεν. Η αστυνομία του φώναζε για να τον σταματήσει, καλώντας τον να πετάξει το όπλο του. Μετά άκουσα δύο πυροβολισμούς», αναφέρει δημοσιογράφος του Independent.



Κατά πληροφορίες νοσοκόμοι προσφέρουν φροντίδες σε δύο ανθρώπους μέσα στον περίβολο του κτιρίου.



Δεύτερο επεισόδιο;



Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, σε δεύτερο περιστατικό, που δεν είναι γνωστό αν και πως συνδέονται, δώδεκα άνθρωποι τραυματίσθηκαν στη Γέφυρα του Γουεστμινστερ, όταν τους χτύπησε αυτοκίνητο.



Φωτοειδησεογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters είδε τουλάχιστον δώδεκα τραυματίες στη γέφυρα του Ουεστμίνστερ, πολύ κοντά στο κτίριο του βρετανικού κοινοβουλίου. Τέσσερις είχαν ακατάσχετη αιμορραγία.



Η αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι δέχθηκε κλήση για ένα περιστατικό ένοπλης βίας. «Κληθήκαμε περί τις 14:40 για ένα περιστατικό στη Γέφυρα του Ουεστμίνστερ.



Αντιμετωπίζεται ως συμβάν ένοπλης βίας—αστυνομικοί βρίσκονται επί τόπου», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία μέσω Twitter.

Δύο τα περιστατικά - Συνδέονται μεταξύ τους; Ένας άνδρας μαχαίρωσε έναν αστυνομικό μέσα στην περίμετρο του κοινοβουλίου και πυροβολήθηκε και ένα αυτοκίνητο παρέσυρε περαστικούς και έπεσε πάνω στην πόρτα του κοινοβουλίου...

Πυροβολισμοί ακούστηκαν έξω από το Κοινοβούλιο της Βρετανίας, ενώ υπάρχουν και αναφορές για την ύπαρξη τραυματιών, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters. Το κτίριο έχει αποκλειστεί, δήλωσε αξιωματούχος του Ουεστμίνστερ

Νοσοκόμοι θεάθηκαν να προσφέρουν φροντίδες σε δύο ανθρώπους μέσα στον περίβολο του κτιρίου. Νωρίτερα ακούστηκαν ισχυροί κρότοι έξω από τη Βουλή. Αστυνομικοί έτρεχαν προς την έξοδο της Βουλής.

Οι εικόνες που έρχονται από το πρακτορείο Reuters δείχνουν κανονικό μακελειό

Φωτογράφος του πρακτορείο Reuters είδε τουλάχιστον 12 ανθρώπους τραυματισμένους στη γέφυρα του Ουεστμίνστερ, κοντά στο κοινοβούλιο.

Η αστυνομία το μόνο που έχει επιβεβαιώσει είναι ότι υπάρχει ένα περιστατικό με πυροβόλο όπλο έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο, καθώς και πως υπάρχουν δύο τραυματίες. Η κυκλοφορία έχει σταματήσει, το κτίριο έχει αποκλειστεί και στο σημείο υπάρχει ένα ελικόπτερο - ασθενοφόρο για τις πρώτες βοήθειες.

Πληροφορίες αναφέρουν από το Reuters ότι υπάρχουν 12 τραυματίες. Μάλιστα υπάρχουν και φωτογραφίες που δείχνουν ανθρώπους στο εδαφος να αιμορραγούν.

Επίσης υπάρχει πληροφορία ότι ένας άγνωστος με αυτοκίνητο παρέσυρε κόσμο στην γέφυρα του Westminster.

Police officer stabbed inside #Parliament grounds: Latest news from Westminster firearms incident

Η Βουλή της Βρετανίας ανέστειλε τις εργασίες της. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δεν έχει κανένα σχόλιο αυτή τη στιγμή.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people.

Shaky video of commotion after Parliament shooting.