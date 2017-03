Απίστευτες αποκαλύψεις: Η Νταϊάνα χλεύαζε και χτυπούσε τον πρίγκιπα Κάρολο!

Αποκαλύψεις για τον γάμο του πρίγκιπα Κάρολου, με την αδικοχαμένη πριγκίπισσα Νταϊάνα, έρχεται να βάλει φωτιά στη βασιλική οικογένεια.

Συγκεκριμένα οι αποκαλύψεις για το ζευγάρι έρχονται, μέσα από μια ακόμα βιογραφία.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, όπως αναφέρει το inquisitr.com, σκιαγραφείται ως κρύος άνθρωπος στο νέο βιβλίο της Sally Bedell Smith "Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life". Εξιστορεί τη ζωή του πρίγκιπα Καρόλου και κάνει ορισμένες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον μελλοντικό βασιλιά της Αγγλίας και το ειδύλλιό του με την τωρινή σύζυγό του Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, τη σχέση με τους γονείς του και την καταδικασμένο γάμο του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Οι ισχυρισμοί για την αδικοχαμένη πριγκίπισσα Νταϊάνα είναι καθηλωτικοί. Από την αρχή της σχέσης τους τον Ιούλιο του 1981 φαινόταν πως ήταν καταδικασμένη, με τον πρίγκιπα Κάρολο να είναι ερωτευμένος με την Καμίλα και ένα γράμμα από τον πατέρα του Φίλιππο να τον σπρώχνει να παντρευτεί την Νταϊάνα.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος τον πίεσε να την παντρευτεί ή να χωρίσουν επειδή την είχε εκθέσει μετά τις φήμες που γράφονταν στον Τύπο. Η Καμίλα στο μεταξύ δεν ήταν παρθένα, ενώ η Νταϊάνα πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει μελλοντική βασίλισσα της Αγγλίας.

Η Pamela Hicks, παλιά οικογενειακή φίλη, δήλωσε πως ο πρίγκιπας Κάρολος "δεν ήταν ερωτευμένος, δεν ήταν έτοιμος... ψυχολογικά και εξέλαβε την επιστολή του πατέρα του ως bullying". Η πριγκίπισσα Νταϊάνα αναφέρεται πως χλεύαζε τον πρίγκιπα Κάρολο κάθε φορά που μάλωναν στο Kensington Palace, λέγοντάς του, σύμφωνα με τη Smith, πως δεν θα γίνει ποτέ βασιλιάς.

Μάλιστα, όπως σημειώνει, η Νταϊάνα συνήθιζε να τον χτυπάει στο κεφάλι κάθε φορά που γονάτιζε για να προσευχηθεί λίγο πριν ξαπλώσουν και συνέχιζε να τον μαλώνει κατά τη διάρκεια των προσευχών του. Είχε μάλιστα απομακρύνει τους περισσότερους φίλους του επειδή ήταν πεπεισμένη πως συνωμοτούσαν εναντίον της. Η Καμίλα, που γνώρισε το 1972, ήταν η αληθινή αγάπη της ζωής του.