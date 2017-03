Ντάισελμπλουμ: Φάγατε τα λεφτά σε ποτά και γυναίκες και ζητάτε βοήθεια!

Την οργή πολλών ευρωβουλευτών προκάλεσε ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, απαντώντας σε ερωτήσεις στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, όταν αρνήθηκε να πάρει πίσω τον ισχυρισμό του ότι οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου ξόδεψαν τα χρήματά τους “σε ποτά και γυναίκες”.

Όπως αναφέρει ο ισπανικός Τύπος, σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung o πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε μεταξύ άλλων: “Στη διάρκεια της κρίσης του ευρώ, οι χώρες του Βορρά έχουν δείξει αλληλεγγύη προς τις χώρες που επηρεάστηκαν από την κρίση. Ως σοσιαλδημοκράτης, αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην αλληλεγγύη. [Όμως] πρέπει να έχεις και υποχρεώσεις. Δεν μπορείς να σπαταλάς όλα σου τα λεφτά σε ποτά και γυναίκες και μετά να ζητάς βοήθεια”.

Όταν κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στην επιτροπή ένας ευρωβουλευτής του διάβασε τη δήλωση αυτή και τον ρώτησε αν θα ήθελε να ζητήσει συγγνώμη, η απάντηση του Ντάισελμπλουμ ήταν: “Όχι, φυσικά και όχι. Και δε χρειάζεται να μου διαβάζετε τη δήλωσή μου, γιατί γνωρίζω τη δήλωσή μου, βγήκε από αυτό το στόμα”.

“Η ιδέα ότι όταν είμαι αυστηρός όσον αφορά στους κανόνες [...] και τους παίρνω στα σοβαρά, αυτό είναι επίθεση, είναι ένα τεράστιο λάθος”, υποστήριξε εξάλλου ο πρόεδρος του Eurogroup.

Η εξήγηση αυτή πάντως δεν έπεισε τους ευρωβουλευτές, με τον Ισπανό Γκαμπριέλ Μάτο να κάνει λόγο για “απολύτως απαράδεκτα” σχόλια που συνιστούν “προσβολή” για τα κράτη-μέλη της ΕΕ στον ευρωπαϊκό Νότο, και κατηγόρησε τον Ντάισελμπλουμ ότι έχει χάσει την ουδετερότητά του ως επικεφαλής του Eurogroup.

Ένας άλλος Ισπανός ευρωβουλευτής, ο Έρνεστ Ουρτασούν, σχολίασε: “Νομίζω ότι αυτή είναι μία ατυχής δήλωση, ίσως σας φαίνεται αστείο, αλλά δε νομίζω ότι είναι. Θα ήθελα να γνωρίζω αν αυτή είναι η πρώτη σας δήλωση ως υποψηφίου για ανανέωση της θητείας σας ως προέδρου του Eurogroup”.

Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ προσπάθησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις, εξηγώντας: “Μην νιώθετε προσβεβλημένοι, δεν έχει να κάνει με μία χώρα, αλλά με όλες μας τις χώρες. Και η Ολλανδία επίσης απέτυχε πριν από κάποια χρόνια να συμμορφωθεί με αυτά που είχαν συμφωνηθεί”. Και πρόσθεσε: “Θέλω να κατανοήσετε ότι αν θέλετε να διατηρήσετε τη δημόσια και την πολιτική στήριξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για αλληλεγγύη, πρέπει πάντα να μιλάτε επίσης και για τις δεσμεύσεις και τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν από όλους για να διατηρηθεί αυτή η αλληλεγγύη. Έτσι πρέπει να λειτουργεί η αλληλεγγύη, και έτσι θα λειτουργήσει”.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η σκληρή κριτική σε βάρος του Γερούν Ντάισελμπλουμ ενδέχεται να εντείνει τις πιέσεις για την αποχώρησή του από την προεδρία της Ευρωομάδας, μετά και τον καταποντισμό του κόμματός του στις πρόσφατες εκλογές στην Ολλανδία.

