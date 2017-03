Κωνσταντινούπολη: Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση του ελικοπτέρου

Ενα βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου στην Κωνσταντινούπολη, όπου πέντε άτομα έχασαν την ζωή τους, είδε το φως της δημοσιότητας από τον λογαριασμό της τουρκικής Daily Sabah.



Οι συγκλονιστικές εικόνες δείχνουν την στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου και την τεράστια φωτιά που ακολουθεί πίσω από την πλαγιά του βουνού καθώς και τον πυκνό καπνό που βγαίνει από την μοιραία πρόσκρουση.



Υπενθυμίζεται ότι το ιδιωτικό ελικόπτερο μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, τύπου Sikorsky S-72, συνετρίβη τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.



Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε κάποια τεχνική βλάβη που οδήγησε στη συντριβή ή αν έπαιξαν ρόλο οι άσχημες καιρικές συνθήκες καθώς επικρατεί ομίχλη στην περιοχή.



Οι φωτογραφίες από το σημείο της συντριβής συγκλονίζουν καθώς δείχνουν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου τύπου. Ευτυχώς που εκείνη την ώρα δεν κυκλοφορούσαν πολλά αυτοκίνητα.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Moment of impact in Istanbul helicopter crash caught on security camera of nearby service stationhttps://t.co/YILWHgYrOt pic.twitter.com/8hU6hcMnMO