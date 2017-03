Προαλείφεται για σύμβουλος της κυβέρνησης Τραμπ, ο Τόνι Μπλερ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ συναντήθηκε με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν το ενδεχόμενο να οριστεί ειδικός σύμβουλος για τη Μέση Ανατολή της κυβέρνησης των ΗΠΑ, σύμφωνα με το κυριακάτικο φύλλο της βρετανικής ταμπλόιντ εφημερίδας The Mail on Sunday.



Ο Μπλερ συναντήθηκε με τον Τζάρεντ Κούσνερ την Τετάρτη για να συζητήσουν το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του άλλοτε πρωθυπουργού των Εργατικών και της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, διατείνεται η εφημερίδα.



Οι δύο άνδρες έχουν συναντηθεί τρεις φορές από τον Σεπτέμβριο, προστίθεται στο δημοσίευμα.



«Δεν πρόκειται να σχολιάσω ιδιωτικές συζητήσεις», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Τόνι Μπλερ, ο οποίος έμεινε στην εξουσία δέκα χρόνια (1997-2007), κερδίζοντας τρεις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις.



Παρότι ανήκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα στην πολιτική σκακιέρα, ο Μπλερ διατήρησε στενή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζορτζ Ου. Μπους. Ωστόσο ο αποφασιστικός ρόλος του στην εμπλοκή της Βρετανίας, στο πλευρό των ΗΠΑ, στην εισβολή στο Ιράκ αμαύρωσε την εικόνα του.



Αφού εγκατέλειψε τη Ντάουνινγκ Στριτ, ο πρώην επικεφαλής των Εργατικών ανέλαβε ως το 2015 ειδικός απεσταλμένος του Κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή (ΕΕ, ΟΗΕ, ΗΠΑ και Ρωσία), χωρίς να επιτύχει πολλά.



Το τελευταίο διάστημα παρεμβαίνει συχνότερα στη βρετανική πολιτική. Τον Φεβρουάριο, κάλεσε τους Βρετανούς οι οποίοι τάσσονται υπέρ της παραμονής της χώρας στην ΕΕ να αντισταθούν και να προσπαθήσουν να πείσουν τους υποστηρικτές του Brexit να αλλάξουν γνώμη.



Σε πρόσφατο φύλλο της εφημερίδας New York Times, ο Μπλερ υπογράφει ένα άρθρο με το οποίο απευθύνει έκκληση να σχηματιστεί μια νέα συμμαχία του κέντρου, που θα είναι «λαϊκή, όχι λαϊκιστική» ώστε, όπως διατείνεται, η φιλελεύθερη δημοκρατία να μπορέσει να αντισταθεί στον λαϊκισμό και να επιβιώσει.

