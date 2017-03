Εκρηξη στο Soho του Λονδίνου σήμανε συναγερμό! Βίντεο

Συναγερμός σήμανε στις βρετανικές αρχές όταν μία έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Soho του Λονδίνου. Οι δρόμοι γέμισαν με αστυνομικούς ενώ τα κτίρια εκκενώθηκαν! Δείτε βίντεο από το σημείο.



Η έκρηξη αερίου έγινε σε κτίριο στην οδό Archer το απόγευμα της Παρασκευής. Οι κάτοικοι κάλεσαν τις Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.

Some sort of an explosion in Soho at the police are here now #soho #london pic.twitter.com/yFkyEC9jqv