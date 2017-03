Κατέρρευσε οροφή σε νοσοκομείο στο Γιοχάνεσμπουργκ - Φόβοι για θύματα

Η οροφή του νοσοκομείου Charlotte Maxeke στο Γιοχάνεσμπουργκ κατέρρευσε σήμερα ξαφνικά, παγιδεύοντας κάτω από τα σιντρίμμια δεκάδες ασθενείς.

"Υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι. Οι διασώστες εργάζονται πυρετωδώς στο σημείο να βρουν επιζώντες " δήλωσε στο Ρόιτερς ο εκπρόσωπος των σωστικών συνεργείων, Russel Meiring.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το νοσοκομείο είναι 5οροφο και η κατάρρευση της οροφής, έχει σχεδόν ισοπεδώσει τους ορόφους.

ER24 and rescue services working hard, removing the rubble at Charlotte Maxeke Hospital. Update to follow. @ewn @enca @JacaNews pic.twitter.com/6QFBzT7g5B