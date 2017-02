Φωτιά εν πτήσει σε αεροσκάφος της Aeroflot

Εσπευσμένα επιστρέφει στη Ζυρίχη αεροσκάφος της Aeroflot.

Το αεροσκάφος που εκτελούσε την SU2391 πτήση από Ζυρίχη για Μόσχα, αναγκάστηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στη Ζυρίχη λόγω "απρόβλεπτων δυσκολιών", σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρίας.

Ωστόσο όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην αριστερή μηχανή του αεροσκάφους ελάχιστα λεπτά μετά την απογείωσή του.

Πριν λίγο το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο αφού πρώτα πετούσε επί ώρες πάνω από τη Ζυρίχη προκειμένου να καταναλώσει τα καύσιμα του.

Πυροσβέστες με τα οχήματά τους, βρίσκονται ήδη στον διάδρομο προσγείωσης περιμένοντας το αεροπλάνο. Το Airbus A321 αδείαζει τα καύσιμά του, για να επιστρέψει στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με τα ελβετικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ελβετικές πηγές, η φωτιά εκδηλώθηκε στον αριστερό κινητήρα του αεροπλάνου. Ενώ και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, επιβεβαιώνουν το γεγονός.

Το αεροπλάνο απογειώθηκε από τη Ζυρίχη στις 13:41 (τοπική ώρα). Εδώ και μια 1,5 ώρα πραγματοποιεί κύκλους στον εναέριο χώρο της Ελβετίας και σε ύψους περίπου 10 χιλιάδων ποδιών, σύμφωνα με το Flightradar.

UPDATE: Zurich Tower saw fire from left engine. Pilot reporting all OK but will ret. Track: https://t.co/veUdR31hRH https://t.co/DmILgw3bBt