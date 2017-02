Όσκαρ 2017: Υποψηφιότητες, Φαβορί, αουτσάιντερ!

Λίγες μόλις ώρες πριν την τελετή απονομής των Όσκαρ 2017 και απόλυτο φαβορί είναι το μιούζικαλ La La Land με τις 14 υποψηφιότητες!

Ας δούμε λοιπόν πρώτα τα μεγάλα φαβορί και τα αουτσάιντερ:

Όπως πάντα, υπάρχουν τα φαβορί και τα αουτσάιντερ. Και στα φετινά Oscar, το απόλυτο φαβορί είναι η ταινία La La Land. Έχουμε και λέμε λοιπόν, φαβορί και αουτσάιντερ όπως τα παρουσιάζει το BBC…

Όσκαρ 2017: Στοιχήματα και προγνωστικά!

Καλύτερης ταινίας

Φαβορί: La La Land. Η ταινία με τις 14 υποψηφιότητες. Κλασική αλλά συγχρόνως και σύγχρονη. Δεν μοιάζει με καμία άλλη. Διαπραγματεύεται στη μάχη για την επιτυχία στο Χόλιγουντ.

Διεκδικητής: Moonlight. παρουσιάζει τη ζωή ενός μαύρου, γκέι και περιθωριοποιημένου ανθρώπου. Μια ταινία που διηγείται μια ιστορία στην οποία το Χόλιγουντ δεν συνηθίζει να στέκεται ιδιαίτερα ή το κάνει μόνο αν πρόκειται για στερεότυπο

Αουτσάιντερ: Hidden Figures. Η ταινία βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Στη μάχη τριών μαύρων γυναικών στις ΗΠΑ του ’60 και στην ανδροκρατούμενη NASA της εποχής.

Α’ Γυναικείου Ρόλου

Φαβορί: Έμα Στόουν, La La Land. Η πρωταγωνίστρια του μιούζικαλ που έχει γίνει talk of the town, είναι στην κατάλληλη ηλικία και στο σημείο της καριέρας της στο οποίο η Ακαδημία παραδέχεται τις γυναίκες ως πρωτοκλασσάτες.

Διεκδικητής: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Elle. Η Γαλλίδα σταρ κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα και υπάρχει η αίσθηση πως ο… θείος Όσκαρ θα πρέπει να της αναγνωρίσει τα όσα έχει κάνει στα 40 χρόνια της καριέρας της

Αουτσάιντερ: Νάταλι Πόρτμαν, Jackie. Η Ακαδημία λατρεύει τις σταρ που μεταμορφώνονται σε πραγματικά πρόσωπα και ως Τζάκι Κένεντι, η Πόρτμαν το έκανε εξαιρετικά. Αλλά η ταινία δεν είχε ανταπόκριση από την Ακαδημία στις υποψηφιότητες.

Α’ Ανδρικού

Φαβορί: Ντένζελ Ουάσινγκτον, Fences. Είναι ίσως το απόλυτο φαβορί. Αν κερδίσει, θα γίνει μόλις ο τέταρτος στην ιστορία που θα έχει κερδίσει τρία Όσκαρ ερμηνείας και θα γίνει ο μεγαλύτερος (ηλικιακά) νικητής των τελευταίων 25 ετών.

Ίσως… φαβορί: Κέισι Άφλεκ (Manchester by the Sea). Η ερμηνεία του έχει αποθεωθεί από πολλούς, θεωρείται πολύ κοντά στον Ουάσινγκτον για το βραβείο αλλά τον "κυνηγάει" η σκιά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση το 2010.

Αουτσάιντερ: Ράιαν Γκόσλινγκ, La La Land. Αν κερδίσει το Όσκαρ, τότε το La La Land θα έχει σαρώσει τα πάντα.

Β’ Γυναικείου Ρόλου

Φαβορί: Βαϊόλα Ντέιβις, Fences. Παίζοντας το ρόλο που της έχει χαρίσει ένα βραβείο Tony (θεατρικά βραβεία), η Ντέιβις είναι σύμφωνα με τους bookies και τις… αυθεντίες του Χόλιγουντ το… σιγουράκι των φετινών Όσκαρ.

Διεκδικήτριες: Ναόμι Χάρις (Moonlight), Νικόλ Κίντμαν (Lion), Οκτάβια Σπένσερ (Hidden Figures), Μισέλ Γουίλιαμς (Manchester by the Sea). Εξαιρετικές ερμηνείες από όλες, αλλά μάλλον δεν πρέπει να ετοιμάσουν ευχαριστήριους λόγους!

Β’ Ανδρικού Ρόλου

Φαβορί: Μαχέρσαλα Άλι (Moonlight). Με ρόλο και στην ταινία Hidden Figures, ο Άλι είναι ακόμη ένας ηθοποιός που η Ακαδημία είναι έτοιμη να συμπεριλάβει στους πρωτοκλασσάτους του Χόλιγουντ.

Διεκδικητής: Ντεβ Πατέλ (Lion). Οκτώ χρόνια μετά το Slumdog Millionaire, ο νεαρός Ινδός είναι έτοιμος για το χρυσό αγαλματάκι

Αουτσάιντερ: Τζεφ Μπρίτζες (Hell or High Water). Μπορεί να είναι "δεύτερος" ρόλος αλλά κλέβει την παράσταση στην ταινία ως ρέιντζερ που κάνει σκοπό πριν από τη σύνταξη να πιάσει δυο ληστές τραπεζών.

Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Φαβορί: Ντέιμιαν Σαζέλ (La La Land). Η Ακαδημία έχει λατρέψει την ταινία του και μάλλον να τον ανταμείψει για το όραμα που τον οδήγησε στο… La La Land. Είναι 32 ετών κι αν κερδίσει θα είναι ο νεότερος σε ηλικία νικητής της κατηγορίας Καλύτερης Σκηνοθεσίας στην ιστορία των Όσκαρ.

Διεκδικητής: Μπάρι Τζένκινγκς (Moonlight). Ακόμη ένας σκηνοθέτης που θεωρείται το νέο μεγάλο ταλέντο του Χόλιγουντ. Αν κερδίσει θα είναι ο πρώτος Αφροαμερικανός που κερδίζει Oscar.

Αουτσάιντερ: Μελ Γκίμπσον (Hacksaw Ridge). Θα είναι έκπληξη και ένα "μήνυμα" αν κερδίσει, μετά την εξορία στην οποία υποχρεώθηκε ύστερα από αντισημιτικά και σεξιστικά σχόλια. Αλλά πάλι, το 2003 πήρε Όσκαρ ο Ρομάν Πολάνσκι, ο οποίος έχει παραδεχτεί πως είχε ερωτική επαφή με 13χρονη και αν γυρίσει ποτέ στις ΗΠΑ, θα συλληφθεί.

Οι υποψηφιότητες για τα φετινά Oscars

Καλύτερης ταινίας

Η Άφιξη (Arrival) του Ντενί Βιλνέβ

Fences του Ντένζελ Ουάσινγκτον

Αντιρρησίας συνείδησης (Hacksaw Ridge) του Μελ Γκίμπσον

Πάση Θυσία (Hell or High Water) του Ντέιβιντ Μακένζι

Αφανείς Ηρωίδες (Hidden Figures) του Θίοντορ Μέλφι

La La Land του Ντέιμιεν Σαζέλ

Lion του Γκαρθ Ντέιβις

Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea) του Κένεθ Λόνεργκαν

Moonlight του Μπάρι Τζένκινς

Καλύτερης σκηνοθεσίας

Ντενί Βιλνέβ, για την ταινία Η Άφιξη (Arrival)

Μελ Γκίμπσον, για την ταινία Αντιρρησίας Συνείδησης (Hacksaw Ridge)

Ντέιμιεν Σαζέλ, για την ταινία La La Land

Κένεθ Λόνεργκαν, για την ταινία Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea)

Μπάρι Τζένκινς, για την ταινία Moonlight

Πρώτου ανδρικού ρόλου

Κέισι Άφλεκ, για την ερμηνεία του στην ταινία Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea) του Κένεθ Λόνεργκαν

Άντριου Γκάρφιλντ, για την ερμηνεία του στην ταινία Αντιρρησίας συνείδησης (Hacksaw Ridge) του Μελ Γκίμπσον

Ράιαν Γκόσλινγκ, για την ερμηνεία του στην ταινία La La Land, του Ντέιμιεν Σαζέλ

Βίγκο Μόρτενσεν, για την ερμηνεία του στην ταινία Captain Fantastic του Ματ Ρος

Ντένζελ Ουάσινγκτον, για την ερμηνεία του στην ταινία Fences, σε σκηνοθεσία του ιδίου

Πρώτου γυναικείου ρόλου

Ιζαμπέλ Ιπέρ, για την ερμηνεία της στην ταινία Εκείνη (Elle) του Πάουλ Φερχούφεν

Ρουθ Νέγκα, για την ερμηνεία της στην ταινία Loving του Τζεφ Νίκολς

Νάταλι Πόρτμαν, για την ερμηνεία της στην ταινία Jackie του Πάμπλο Λαραΐν

Έμμα Στόουν, για την ερμηνεία της στην ταινία La La Land του Ντέιμιεν Σαζέλ

Μέριλ Στριπ, για την ερμηνεία της στην ταινία Florence: Φάλτσο Σοπράνο (Florence Foster Jenkins) του Στίβεν Φρίαρς

Δεύτερου ανδρικού ρόλου

Μαχέρσαλα Αλί, για την ερμηνεία του στην ταινία Moonlight του Μπάρι Τζένκινς

Τζεφ Μπρίτζες, για την ερμηνεία του στην ταινία Αντιρρησίας συνείδησης (Hacksaw Ridge) του Μελ Γκίμπσον

Λούκας Χέτζις, για την ερμηνεία του στην ταινία Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea) του Κένεθ Λόνεργκαν

Ντεβ Πατέλ, για την ερμηνεία του στην ταινία Lion του Γκαρθ Ντέιβις

Μάικλ Σάνον, για την ερμηνεία του στην ταινία Νυκτόβια Πλάσματα (Nocturnal Animals) του Τομ Φορντ

Δεύτερου γυναικείου ρόλου

Βαιόλα Ντέιβις, για την ερμηνεία της στην ταινία Fences του Ντένζελ Ουάσινγκτον

Νεϊόμι Χάρις, για την ερμηνεία της στην ταινία Moonlight του Μπάρι Τζένκινς

Νικόλ Κίντμαν, για την ερμηνεία της στην ταινία Lion του Γκαρθ Ντέιβις

Οκτάβια Σπένσερ, για την ερμηνεία της στην ταινία Αφανείς Ηρωίδες (Hidden Figures) του Θίοντορ Μέλφι

Μισέλ Ουίλιαμς, για την ερμηνεία της στην ταινία Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea) του Κένεθ Λόνεργκαν

Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας

Κάτω από την άμμο (Under Sandet), του Μάρτιν Σέντβλιετ (Δανία)

Ο κύριος Όβε (En Man som Heter Ove) του Χάνες Χολμ (Σουηδία)

Ο εμποράκος (Le client ή The Salesman) του Ασγκάρ Φαρχάντι (Ιράν/συμπαραγωγή: Γαλλία)

Tanna του Μπέντλι Ντιν (Αυστραλία)

Toni Erdmann του Μάρεν Άντε (Γερμανία)

Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων

Ο Κούμπο και οι δύο χορδές (Kubo and the Two Strings) του Τράβις Νάιτ

Βαϊάνα (Moana) του Τζον Μάσκερ

Εγώ ο Κολοκυθάκης (Ma vie de courgette) του Κλοντ Μπαράς

Ζωούπολη (Zootopia) του Ριτς Μουρ

Η Κόκκινη Χελώνα (La tortue rouge) του Μίχαελ Ντούντοκ ντε Βιτ

Πρωτότυπου σεναρίου

Τέιλορ Σέρινταν, για το σενάριο της ταινίας Πάση Θυσία (Hell or High Water)

Ντέιμιεν Σαζέλ, για το σενάριο της ταινίας La La Land

Ευθύμης Φιλίππου, για το σενάριο της ταινίας Ο Αστακός

Κένεθ Λόνεργκαν, για το σενάριο της ταινίας Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea)

Μάικ Μιλς, για το σενάριο της ταινίας Καταπληκτικές γυναίκες (20th Century Women)

