Ομπάμα: Είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας

Ο Τζον Στάμος είναι ηθοποιός του Χόλιγουντ, μουσικός και παραγωγός. Έγινε ευρέως γνωστός υποδυόμενος τον Jesse Katsopolis στη σειρά του ABC «FullHouse». Τραγουδάει μαζί με το συγκρότημα «The Beach Boys» και κάνει παραγωγές τηλεοπτικών σειρών και ταινιών. Μάλιστα, ο Ομπάμα τον χαρακτήρισε ως τον πιο όμορφο Έλληνα, προκαλώντας αίσθηση.

Γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου του 1963 στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πατέρας του, Γουίλιαμ Στάμος, έχει ελληνική καταγωγή και η μητέρα του, Λορέττα Στάμος, Αγγλό-Ιρλανδική. Το επώνυμο της οικογένειας ήταν Σταματόπουλος πριν το αλλάξουν σε Στάμος.

Ο Στάμος έχει μια μεγάλη καριέρα ως ηθοποιός. Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά «General Hospital» το 1983. Την επόμενη χρονιά εμφανίστηκε σε 12 επεισόδια της σειράς «Dreams» ως Gino Minelli και το 1985 έκανε τη πρώτη του εμφάνιση στη ταινία του 1985 «Alice in Wonderland».

Την περίοδο 1986-1994, εμφανίστηκε σε 26 επεισόδια της σειράς «You Again?» ως Matt Willows και σε επεισόδια των σειρών «MMC», «ABC TGIF», «Hangin’ with Mr. Cooper», «Ιστορίες από την κρύπτη» και «Step by Step». Επίσης εμφανίστηκε και στις ταινίες «Daughter of the Streets» (1990) ως Joey, στην «Captive» (1991) ως Robert Knott, στην «The Disappearance of Christina» (1993) ως Joe Seldon και στην «Fatal Vows: The Alexandra O’Hara Story (1994) ως Nick Pagan.

Το 1987, κέρδισε το πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά του ABC, Full House, ως Jesse Katsopolis. Σύμφωνα με τον Jeff Franklin, ζήτησε το επίθετο του ρόλου να είναι ελληνικό για να τονίσει την ελληνική καταγωγή του. Η σειρά είχε τεράστια επιτυχία και εκτόξευσε την καριέρα του. Συνολικά η σειρά κέρδισε 16 βραβεία και είχε άλλες 20 υποψηφιότητες. Το 1995, μετά από οκτώ σεζόν, η παραγωγή σταμάτησε και ο Στάμος είχε εμφανιστεί και στα 193 επεισόδια της σειράς.

Από το 1995 έως και το 2005, εμφανίστηκε στις τηλεοπτικές σειρές «The Larry Sanders Show», «Tracey Takes On…», «The Beach Boys: An American Family», «Thieves», «Τα φιλαράκια» και «Jake in Progress» καθώς και στις ταινίες «A Match made in Heaven» (1997), «The Marriage Fool» (1998), «Sealed with a Kiss» (1999), «How to Marry a Billionaire: A Christmas Tale» (2000), «Fortunate Son» (2000), «My Best Friend’s Wife» (2001), «The Reagans» (2003) και «Knots» (2004).

Το 2005, εμφανίστηκε σε 65 επεισόδια της σειράς «ER» ως Tony Gates. Η σειρά κέρδισε μία Χρυσή Σφαίρα, 152 βραβεία και 365 υποψηφιότητες. Η σειρά ολοκληρώθηκε το 2009. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, εμφανίστηκε και στις ταινίες «Wedding Stars» (2006), «Μια θέση στον ήλιο» (2008) και «The Two Mr. Kissels» (2008). Από το 2009, έχει εμφανιστεί συνολικά σε 15 τηλεοπτικές σειρές, με πιο πρόσφατες τις «Grandfathered», «Fuller House» και «Scream Queens», καθώς και σε οκτώ ταινίες, με πιο πρόσφατη την «Γάμος αλά Ελληνικά 2».

Εκτός από ηθοποιός, έχει και το ρόλο του παραγωγού. Έχει κάνει τη παραγωγή σε 34 επεισόδια από επτά τηλεοπτικές σειρές, όπως «Fuller House», «Jake in Progress» και «Grandfathered», καθώς και στις ταινίες «My Best Friend’s Wife» και «The TwoMr. Kissels».

Ο Τζον Στάμος είναι ένας επιτυχημένος τραγουδιστής και ντράμερ. Το 1988, εμφανίστηκε σε βίντεο των «The Beach Boys» ως ντράμερ και το 1992 ως τραγουδιστής της νέας έκδοσης του άλμπουμ τους «Summer in Paradise». Από το 1990, τραγουδάει περιστασιακά μαζί με τους «The Beach Boys» σε καλοκαιρινές περιοδείες τους.

