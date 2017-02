Τραγωδία στις ακτές της Λιβύης: Ξεβράστηκαν 74 σοροί προσφύγων

Οι σοροί 74 προσφύγων και μεταναστών ξεβράστηκαν στις ακτές της Ζαουίγια, στη δυτική Λιβύη, ανακοίνωσε σήμερα η Λιβική Ερυθρά Ημισέληνος.

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης αρωγής Μοχάμεντ αλ Μιζράτι δήλωσε ότι οι σοροί ξεβράστηκαν σήμερα το πρωί, ενώ πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρες οι συνθήκες του πνιγμού τους.

Η Λιβική Ερυθρά Ημισέληνος ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Twitter φωτογραφίες από δεκάδες πτώματα μέσα σε λευκές και μαύρες σακούλες, στην ακτή το ένα δίπλα στο άλλο.

Ο Μιζράτι επεσήμανε ότι οι τοπικές αρχές θα μεταφέρουν τα πτώματα στο νεκροταφείο της Τρίπολης.

Στις αρχές Φεβρουαρίου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε ένα σχέδιο για τον περιορισμό της εισροής προσφύγων και μεταναστών στο ευρωπαϊκό έδαφος μέσω της Λιβύης.

Βάσει του σχεδίου, η ΕΕ θα προσφέρει πόρους στην κυβέρνηση της Λιβύης για να ενισχύσει τις προσπάθειές της ώστε να εμποδίζει τις βάρκες των προσφύγων να διασχίσουν τη Μεσόγειο, αλλά και για να «σπάσει το επιχειρηματικό μοντέλο» των διακινητών.

Περίπου 230 άνθρωποι, εκτός αυτών που εντοπίστηκαν σήμερα, έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην ΕΕ διασχίζοντας τη Μεσόγειο από τις αρχές του 2017, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

