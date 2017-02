Έκρηξη στην Τουρκία - Θύμα ένα μωρό, αρκετοί τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Βιράνσεχιρ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, στα σύνορα με τη Συρία, με αποτέλεσμα ένα μωρό τριών χρονών να χάσει τη ζωή του και 15 άνθρωποι να τραυματιστούν.



Συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά εξερράγη κοντά σε κτίριο στο οποίο στεγάζονται δικαστές και εισαγγελείς. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο.



Από την έκρηξη προκλήθηκαν ακόμα υλικές ζημιές, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι έσπασαν τζάμια από τα γύρω κτίρια.



Σύμφωνα με πηγές της τουρκικής εφημερίδας Daily Sabah, η έκρηξη έγινε αισθητή σε κάθε σημείο της πόλης, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει σε αποκλεισμό της περιοχής.

