Έξι μετανάστες, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους στη θαλάσσια περιοχή της Αγριελιάς στη Λέσβο. Το τραγικό περιστατικό συνέβη όταν ταχύπλοο σκάφος, που μετέφερε ανθρώπους από τα μικρασιατικά παράλια, συγκρούστηκε με πλωτό του Λιμενικού Σώματος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Οκτώ επιβαίνοντες του ταχύπλοου διασώθηκαν, ενώ ένας 37χρονος Τούρκος συνελήφθη ως ο φερόμενος χειριστής του σκάφους.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, περίπου 3,5 ναυτικά μίλια από τη νοτιοανατολική ακτή της Λέσβου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το ταχύπλοο κινούνταν από τις μικρασιατικές ακτές με κατεύθυνση προς τη Λέσβο.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης από το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το ταχύπλοο φέρεται να πραγματοποιούσε ελιγμούς σε μια προσπάθεια να διαφύγει. Κατά τους χειρισμούς αυτούς, το σκάφος των διακινητών συγκρούστηκε με την αριστερή πλευρά της πλώρης του περιπολικού. Από τη σύγκρουση, ορισμένοι από τους επιβαίνοντες φέρεται να έπεσαν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ατόμων.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ξεκίνησε μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή. Στους έξι νεκρούς περιλαμβάνονται τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος. Οι δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αναζήτηση ανθρώπων στο νερό.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης, ένα παράκτιο περιπολικό, καθώς και τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος. Επιπλέον, συμμετείχε ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στην περιοχή κατευθύνθηκε και ένα ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, συνδράμοντας στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Η επιχείρηση διήρκεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Οι διασωθέντες και η σύλληψη του χειριστή

Συνολικά οκτώ επιβαίνοντες του ταχύπλοου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο νοσοκομείο του νησιού, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι διασωθέντες στις λιμενικές αρχές, δεν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου Τούρκου, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο χειριστής του ταχύπλοου. Ο συλληφθείς φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση των μεταναστών, και σε βάρος του ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Η διερεύνηση του περιστατικού

Οι συνθήκες της σύγκρουσης, καθώς και τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τραγικό αυτό συμβάν, διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση όλων των πτυχών του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta