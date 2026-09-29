Η μάχη του Μάθιου Πέρι με τις εξαρτήσεις: Επτά εκατομμύρια δολάρια και 15 κέντρα αποκατάστασης

Μια περιουσία σε χρήμα και χρόνο δαπάνησε ο Μάθιου Πέρι στην επίπονη προσπάθειά του να απεξαρτηθεί από τις ουσίες, οι οποίες τελικά οδήγησαν τον ηθοποιό στον θάνατο. Συγκεκριμένα, δαπάνησε το ποσό των επτά εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ εισήχθη σε κέντρα αποκατάστασης συνολικά 15 φορές. Παράλληλα, παρακολούθησε 6.000 συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών, όπως αποκαλύπτει η οικογένειά του σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Το κόστος της απεξάρτησης και οι χρόνιες μάχες

Ο Μάθιου Πέρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 54 ετών, αντιμετώπιζε για πολλά χρόνια σοβαρά προβλήματα εξάρτησης. Οι ουσίες με τις οποίες πάλευε περιλάμβαναν το αλκοόλ, καθώς και συνταγογραφούμενα οπιοειδή, όπως το Vicodin και το OxyContin. Αργότερα, η μάχη του επεκτάθηκε και στην κεταμίνη.

Οι προσπάθειές του να απεξαρτηθεί ήταν εκτεταμένες και πολυδάπανες. Η οικογένειά του, μέσω του ντοκιμαντέρ, φέρνει στο φως το μέγεθος του αγώνα του, αναφέροντας τις 15 εισαγωγές σε κέντρα αποκατάστασης και τις χιλιάδες συναντήσεις που είχε με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς, δείχνοντας την αδιάκοπη επιθυμία του για απεξάρτηση.

Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix

Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο «The One About Matthew Perry», έρχεται να φωτίσει τη ζωή, την καριέρα και τη μακρόχρονη μάχη του ηθοποιού με τις εξαρτήσεις. Η σειρά, που αποτελείται από τρία επεισόδια, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την τρίτη επέτειο από τον θάνατό του.

Στο ντοκιμαντέρ, η οικογένεια και οι στενότεροι φίλοι του Μάθιου Πέρι ανατρέχουν στην άνοδό του στη δημοσιότητα και στην εντυπωσιακή του καριέρα, αλλά και στις σκοτεινές περιόδους της ζωής του. Η πλατφόρμα έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα ένα συγκινητικό τρέιλερ ενόψει της κυκλοφορίας.

Η μαρτυρία της αδελφής του, Μία Πέρι Μπόουικ

Η αδελφή του ηθοποιού, Μία Πέρι Μπόουικ, προχώρησε σε μια συγκινητική δήλωση, αναφέροντας ότι χρειάστηκε χρόνος για να νιώσει έτοιμη να μοιραστεί αυτές τις αναμνήσεις. Περιέγραψε πώς ήταν να αγαπά τον Μάθιου μέσα στην πολυπλοκότητα της ζωής του, τονίζοντας ότι τον έβλεπε ως έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο, όχι μόνο ως τον Τσάντλερ ή ως κάποιον που πάλευε με τον εθισμό.

Η Μία Πέρι Μπόουικ υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο του αδελφού της στη διαμόρφωση της δικής της προσωπικότητας και του έργου στο οποίο έχει αφιερώσει τη ζωή της. Είπε χαρακτηριστικά: «Ο Μάθιου είχε μια όμορφη καρδιά και ένα γενναιόδωρο πνεύμα και, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές του, μπορούσε να σε κάνει να γελάσεις και να νιώσεις ότι σε αγαπούν. Ελπίζω αυτή η σειρά να δώσει σε όλους όσοι τον αγάπησαν, είτε προσωπικά είτε από μακριά, τη δυνατότητα να κατανοήσουν βαθύτερα ποιος πραγματικά ήταν και την κληρονομιά που άφησε πίσω του».

Κωμωδία και τραγωδία στη ζωή του Μάθιου

Στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ, η Μία Πέρι Μπόουικ ακούγεται να λέει: «Όλες οι μεγάλες ιστορίες έχουν μέσα τους κωμωδία και τραγωδία, και αυτή ήταν σίγουρα η ιστορία του Μάθιου». Αυτή η φράση συνοψίζει την πολυσύνθετη πορεία του ηθοποιού, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός για τον κωμικό ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά «Friends».

Στη συνέχεια, ακούγεται ένα απόσπασμα από παλαιότερη συνέντευξη του ίδιου του Πέρι, στην οποία μιλούσε για τη στιγμή που άλλαξε η ζωή του, όταν εξασφάλισε τον εμβληματικό ρόλο. «Ήμουν εξαιρετικά ευτυχισμένος όταν έγινα διάσημος. Μετά ήταν σαν να σκέφτηκα: “Ωχ. Αυτό δεν διόρθωσε ό,τι υπήρχε μέσα μου”. Δεν έκανε αυτό που πίστευα ότι θα έκανε. Υπήρχαν άνθρωποι που μου έλεγαν να σταματήσω, που μου έλεγαν: “Θα πεθάνεις αν συνεχίσεις έτσι”. Κι εγώ απλώς δεν ήξερα πώς να σταματήσω» είχε δηλώσει ο ηθοποιός, αποκαλύπτοντας τις εσωτερικές του μάχες παρά τη φήμη και την επιτυχία.

Με πληροφορίες από: Topontiki