Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζωνάκη: Διαγραφές δεδομένων και αναζητήσεις για ανάνηψη

Νέα, συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως από την εν εξελίξει έρευνα των αρχών σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από μία μοιραία πλασμαφαίρεση. Τα ευρήματα αυτά αποκαλύπτουν τη δράση και τα ψέματα των δύο συλληφθέντων γιατρών, της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, στο ιατρείο των οποίων, στο Κολωνάκι, πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν στα χέρια τους πληροφορίες που αναδεικνύουν τέσσερα βασικά σημεία, τα οποία εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή. Τα ευρήματα αυτά αφορούν διαγραφές δεδομένων, αναζητήσεις στο διαδίκτυο και αποκλίσεις στο χρονικό της υπόθεσης.

Διαγραμμένη φωτογραφία στο κινητό της γιατρού

Μεταξύ των ευρημάτων που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα, φέρεται να βρέθηκε μία διαγραμμένη φωτογραφία στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού Ιωάννας Γάκα. Η συγκεκριμένη φωτογραφία απεικόνιζε τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο πάνω στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο εύρημα.

Οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν πλέον προσπάθειες να διαπιστώσουν την ακριβή χρονική στιγμή που τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των ερευνητών συγκλίνουν στο ότι η λήψη της φωτογραφίας πιθανότατα έγινε την ημέρα που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του, προσθέτοντας ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της υπόθεσης.

Αναζητήσεις για ανάνηψη την ώρα που ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του

Ένα άλλο σοβαρό στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι, τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του, φέρεται να γινόταν αναζήτηση στο διαδίκτυο. Η αναζήτηση αυτή αφορούσε τρόπους και διαδικασίες για το πώς μπορεί να επανέλθει ένας ασθενής σε τέτοια κατάσταση.

Οι αρχές εξετάζουν επισταμένως ποιος ακριβώς πραγματοποίησε αυτή την αναζήτηση, καθώς και το τι ακριβώς ρωτήθηκε. Παράλληλα, διερευνάται η ακριβής ώρα κατά την οποία έγινε η συγκεκριμένη αναζήτηση, προκειμένου να διαπιστωθεί η συσχέτισή της με την κρίσιμη στιγμή της απώλειας των αισθήσεων του τραγουδιστή.

Διαγραμμένα ραντεβού από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο του ιατρείου

Στο πλαίσιο της έρευνας, διαπιστώθηκε επίσης ότι από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο του ιατρείου των δύο συλληφθέντων γιατρών είχαν διαγραφεί ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι διαγραφές αυτές φαίνεται να αφορούσαν ειδικά τις δικές του καταχωρίσεις, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τους λόγους αυτής της ενέργειας.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες και καταβάλλουν προσπάθειες για την ανάκτηση των διαγραμμένων καταχωρίσεων. Η ανάκτηση αυτών των δεδομένων αναμένεται να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη συχνότητα των επισκέψεων του τραγουδιστή στο ιατρείο και το πλήρες ιστορικό των ραντεβού του.

Το χρονικό της εισόδου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο από τις κάμερες ασφαλείας

Σημαντικά στοιχεία για το χρονικό της υπόθεσης παρέχουν και οι κάμερες ασφαλείας του χώρου. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι αρχές από το υλικό των καμερών, ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήλθε στο ιατρείο λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι.

Το εύρημα αυτό φέρεται να διαφέρει σημαντικά από όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Οι γιατροί είχαν δηλώσει πως ο τραγουδιστής είχε εισέλθει στο ιατρείο μετά τις 16:00, μία χρονική απόκλιση που αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis