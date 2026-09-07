Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδες χυμών «Οικογένεια Χριστοδούλου» από την αγορά

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) προχώρησε στην ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων φυσικών χυμών από την αγορά. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τον εντοπισμό μούχλας μέσα στα μπουκάλια των εν λόγω προϊόντων. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Λεπτομέρειες για τα προϊόντα που ανακαλούνται

Η ανάκληση αφορά παρτίδες του φυσικού χυμού που φέρει την εμπορική ονομασία «Οικογένεια Χριστοδούλου». Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε η «ανάπτυξη ευρωτίασης μαύρης χροιάς στο εσωτερικό του στομίου του μπουκαλιού» των συγκεκριμένων προϊόντων. Η ευρωτίαση αυτή αποτελεί ένδειξη αλλοίωσης και καθιστά τους χυμούς ακατάλληλους για κατανάλωση.

Οι εν λόγω χυμοί παράγονται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο 3ο χιλιόμετρο Κουφαλίων–Προχώματος, με Ταχυδρομικό Κώδικα 57100, στην περιοχή των Κουφαλίων. Η ανάκληση αφορά το σύνολο των συγκεκριμένων παρτίδων, για τις οποίες διαπιστώθηκε το πρόβλημα.

Η διαδικασία του ελέγχου και η καταγγελία καταναλωτή

Η διερεύνηση που οδήγησε στην ανάκληση ξεκίνησε στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργεί ο ΕΦΕΤ. Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΕΦΕΤ ήταν αυτή που προχώρησε στους σχετικούς ελέγχους. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε από καταναλωτή.

Η καταγγελία του καταναλωτή αφορούσε την ποιότητα των συγκεκριμένων χυμών και οδήγησε στη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, επιβεβαιώθηκε η παρουσία της ευρωτίασης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση του ΕΦΕΤ για την προστασία των καταναλωτών.

Οι ενέργειες του ΕΦΕΤ και οι εν εξελίξει έλεγχοι

Μετά τη διαπίστωση του προβλήματος, ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την παραγωγό εταιρεία, ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ, την άμεση ανάκληση και απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά. Η εντολή αυτή δόθηκε με στόχο την άμεση απομάκρυνση των ακατάλληλων προϊόντων από τα σημεία πώλησης και την αποτροπή περαιτέρω κατανάλωσης.

Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ έχει θέσει σε εξέλιξη σχετικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην παρακολούθηση της διαδικασίας ανάκλησης και στην επιβεβαίωση ότι όλες οι προβληματικές παρτίδες έχουν αποσυρθεί πλήρως από την αγορά. Οι ενέργειες του Φορέα είναι συνεχείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της επιχείρησης με τις οδηγίες και η προστασία της δημόσιας υγείας.

Σύσταση προς τους καταναλωτές

Ο ΕΦΕΤ απευθύνει σαφή σύσταση προς όλους τους καταναλωτές. Όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα, δηλαδή τις συγκεκριμένες παρτίδες του φυσικού χυμού «Οικογένεια Χριστοδούλου» όπου διαπιστώθηκε η ευρωτίαση, καλούνται να μην τα καταναλώσουν. Η σύσταση αυτή είναι κρίσιμη για την αποφυγή τυχόν επιπτώσεων στην υγεία.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν τις συσκευασίες των χυμών που έχουν στην κατοχή τους και, εφόσον διαπιστώσουν ότι ανήκουν στις ανακαλούμενες παρτίδες, να αποφεύγουν την κατανάλωσή τους. Η συμμόρφωση με την οδηγία του ΕΦΕΤ είναι σημαντική για την προσωπική τους ασφάλεια και υγεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki