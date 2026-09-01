Ο Ευρωπαίος εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των 22 κατηγορουμένων για απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης ζήτησε την καταδίκη και των 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη, συνέργεια σε απάτη και υποβολή ψευδούς βεβαίωσης. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με σκοπό να λαμβάνουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκίνησε μετά από ανώνυμη καταγγελία στον Οργανισμό ενισχύσεων, αναδεικνύοντας ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο παρανομίας.

Η πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα

Κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων. Ο κ. Μουζάκης υπογράμμισε ότι η ενοχή τους αποδεικνύεται πλήρως για τα αδικήματα της απάτης επί των επιχορηγήσεων και της ψευδούς υποβολής δήλωσης, όπως αυτά τους αποδίδονται.

Ο εισαγγελέας εξέτασε αναλυτικά κάθε μία από τις περιπτώσεις των κατηγορουμένων, αναπτύσσοντας τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται η πρότασή του για την καταδίκη τους. Σύμφωνα με την αγόρευση, οι 16 πρώτοι κατηγορούμενοι υπέβαλαν ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι δηλωθέντες ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων δεν είχαν στην πραγματικότητα στην κυριότητά τους τις εν λόγω εκτάσεις.

Ο μηχανισμός της απάτης και οι ψευδείς δηλώσεις

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Κάσος, η Άνδρος, η Νίσυρος, η Φλώρινα και η Καστοριά. Ο κ. Μουζάκης σημείωσε ότι δεν προέκυψε πως οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα.

Επιπλέον, η εισαγγελική πρόταση ανέδειξε ότι δεν προέκυψε καμία καλλιέργεια των δηλωμένων εκτάσεων από τους κατηγορουμένους, ούτε οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα που να τους καθιστούσε δικαιούχους των ενισχύσεων. Οι εκτάσεις αυτές βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου στις φερόμενες ως μισθωμένες εκτάσεις ή την τέλεση των απαιτούμενων αγροτικών εργασιών.

Ο ρόλος της «τεχνικής λύσης» στην υπόθεση

Ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η λεγόμενη «τεχνική λύση», χαρακτηρίζοντάς την κομβικό παράγοντα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξήγησε ότι η «τεχνική λύση» βρισκόταν στην καρδιά του προβλήματος, καθώς επέτρεπε στους αγρότες να «δανειστούν» εκτάσεις από άλλες περιοχές όταν δεν υπήρχαν διαθέσιμες εκτάσεις για βόσκηση.

Αυτή η πρακτική, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, δημιουργήθηκε λόγω της αυξημένης ανάγκης για διαθέσιμες εκτάσεις, η οποία προέκυψε από την αύξηση του αριθμού των αιγοπροβάτων. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι εκτάσεις αυτές εμφανίζονταν ως μισθωμένες, ενώ τα σχετικά μισθωτήρια, σε αρκετές περιπτώσεις, ήταν πλαστά.

Κοινά χαρακτηριστικά και επαναλαμβανόμενο μοτίβο

Η υπόθεση, η οποία ξεκίνησε μετά από ανώνυμη καταγγελία, παρουσίαζε κοινά χαρακτηριστικά και ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις επιμέρους περιπτώσεις, όπως τόνισε ο Διονύσης Μουζάκης. Συνήθως επρόκειτο για παραγωγούς που δήλωναν εκτάσεις για πρώτη φορά, με τις εκτάσεις αυτές να βρίσκονται εκτός Κρήτης, μακριά από τον τόπο κατοικίας των κατηγορουμένων.

Επιπλέον, τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν να έχουν δηλωθεί για πρώτη φορά από τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του ίδιου έτους κατά το οποίο φέρονταν να τα μισθώνουν. Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με την έλλειψη πραγματικής καλλιέργειας ή αγροτικής δραστηριότητας, ενίσχυσαν την εισαγγελική πρόταση για την ενοχή των 22 κατηγορουμένων.

Αναμονή της δικαστικής απόφασης

Μετά την ολοκλήρωση της αγόρευσης του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της έκδοσης της δικαστικής απόφασης. Η ετυμηγορία του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών αναμένεται να εκδοθεί εντός της ημέρας, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία για τους 22 κατηγορουμένους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki