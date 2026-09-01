Στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών «Τέμπη 28.2.2023» απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες για μαζική συμμετοχή σε ένα συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των εγκαινίων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τους συγγενείς να διεκδικούν την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης για την τραγωδία.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στη ΔΕΘ

Σε σχετική ανακοίνωση, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών «Τέμπη 28.2.2023» καλεί τους πολίτες να δώσουν το παρών στο προγραμματισμένο συλλαλητήριο. Η συγκέντρωση έχει οριστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με την ώρα έναρξης να είναι στις 17:30.

Ο τόπος συνάντησης των διαδηλωτών έχει καθοριστεί στη ΧΑΝΘ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η κινητοποίηση αυτή συμπίπτει χρονικά με τα εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, δίνοντας στους συγγενείς την ευκαιρία να διατρανώσουν τα αιτήματά τους σε ένα ευρύτερο κοινό.

Διαχρονικές ευθύνες και ελλείψεις ασφαλείας

Μέσα από την ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος τονίζει τη σταθερή του θέση ότι «δεν θα επιτρέψουμε να χάνονται ανθρώπινες ζωές». Οι συγγενείς των θυμάτων εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην προσπάθεια, όπως αναφέρουν, να πειστούν ότι «η οικονομία δεν αντέχει καν τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο».

Επιπλέον, ο Σύλλογος υπογραμμίζει πως «δεν είναι δυνατόν να χάνονται ανθρώπινες ζωές και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι η οικονομία δεν αντέχει επαρκές και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την πεποίθηση των συγγενών ότι οι ελλείψεις σε προσωπικό και εκπαίδευση αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Κριτική στην ιδιωτικοποίηση και την εντατικοποίηση

Οι συγγενείς των θυμάτων στρέφουν την κριτική τους σε όσους, όπως αναφέρουν, «την ίδια στιγμή επιβάλλουν την απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση των πιο κερδοφόρων τμημάτων του σιδηροδρομικού έργου». Κατά τον Σύλλογο, αυτή η πολιτική ακολουθείται παρά τις τραγικές ελλείψεις που είναι γνωστές «από πρώτο χέρι».

Στην ίδια ανακοίνωση, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι ίδιοι φορείς «συνυπογράφουν και διαφημίζουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες και την εντατικοποίηση σε έναν σιδηρόδρομο ωρολογιακή βόμβα». Η φράση «ωρολογιακή βόμβα» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την επικίνδυνη κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, όπως την αντιλαμβάνονται οι συγγενείς, λόγω των ελλείψεων και της πίεσης για αύξηση της ταχύτητας.

Αγώνας για την αλήθεια και την απόδοση ευθυνών

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών δηλώνει ότι ενώνει τη φωνή του «απέναντι στις νέες θυσίες που ετοιμάζονται στο βωμό του κέρδους». Μέσω της κινητοποίησης, οι συγγενείς επιδιώκουν να καταστήσουν σαφές ότι «δεν αποδέχονται πως η προστασία της ανθρώπινης ζωής μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ανεπιθύμητο κόστος».

Ο αγώνας του Συλλόγου συνεχίζεται με την υποστήριξη όλων εκείνων που βρίσκονται στο πλευρό τους «από την πρώτη στιγμή». Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στην επανέναρξη της κύριας δίκης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου.

Βασικός στόχος του Συλλόγου είναι «να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να πληρώσουν όλοι οι ένοχοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται». Η ανακοίνωση κλείνει με την αποφασιστική δήλωση «Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», υπογραμμίζοντας την επιθυμία τους να αποτραπούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki