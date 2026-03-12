Ένας σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή της Καρδίτσας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τοπικούς φορείς. Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026, και έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα νοτιο-ανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 13,7 χιλιόμετρα.

Παρακολούθηση του φαινομένου

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με τον σεισμό που ταρακούνησε την περιοχή. Μιλώντας στο CNN Greece, ο κ. Λέκκας δήλωσε: «Παρακολουθούμε το φαινόμενο», προσθέτοντας ότι αναμένονται και μετασεισμοί. Η παρακολούθηση του φαινομένου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εκτίμηση της εξέλιξης των σεισμικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Μέτρα προστασίας από τον σεισμό

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της οδηγίες για την προστασία σε περίπτωση σεισμού, οι οποίες αποδεικνύονται κρίσιμες για την ασφάλεια των πολιτών. Οι πολίτες καλούνται να στερεώσουν γερά στους τοίχους τα ράφια και τις βιβλιοθήκες, να απομακρύνουν βαριά αντικείμενα από κρεβάτια και καναπέδες και να ελέγξουν τη σωστή λειτουργία του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Επίσης, είναι σημαντικό να ενημερώσουν τα μέλη της οικογένειας για το πώς κλείνουν οι γενικοί διακόπτες και να προμηθευτούν φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, φακό και βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών.

Αντιδράσεις και οδηγίες

Σε περίπτωση σεισμικής δόνησης, οι πολίτες καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Αν βρίσκονται μέσα στο σπίτι, πρέπει να καλυφθούν κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο, να γονατίσουν και να κρατήσουν με τα χέρια το πόδι του. Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, πρέπει να γονατίσουν στο μέσον του δωματίου, προστατεύοντας με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα τους. Απαγορεύεται να προσπαθήσουν να απομακρυνθούν από το σπίτι ή να βγουν στο μπαλκόνι.

Σε περίπτωση που βρίσκονται σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα, είναι σημαντικό να παραμείνουν στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση και να μην παρασυρθούν από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξόδους. Σε ανοιχτούς χώρους, πρέπει να απομακρυνθούν από κτίρια, τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια και, αν έχουν μαζί τους τσάντα ή χαρτοφύλακα, να καλύψουν το κεφάλι τους με αυτά.

Μετά το σεισμό, οι κάτοικοι καλούνται να προετοιμαστούν για τυχόν μετασεισμούς και να ελέγξουν προσεκτικά τον εαυτό τους και τους γύρω τους για πιθανούς τραυματισμούς. Αν υπάρχουν βαριά τραυματισμένοι, δεν πρέπει να τους μετακινήσουν. Πρέπει να εκκενώσουν το κτίριο από το κλιμακοστάσιο, αφού πρώτα κλείσουν τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού, και να καταφύγουν σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο.

Ενημέρωση και προφυλάξεις

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν συνεχή ενημέρωση και οδηγίες προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ψυχραιμίας και της τήρησης των μέτρων ασφαλείας. Η προσοχή των πολιτών εστιάζεται στην αποφυγή φημολογιών και στην παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων για την κατάσταση.

Η σεισμική δραστηριότητα στην Καρδίτσα αποτελεί υπενθύμιση της σπουδαιότητας της προετοιμασίας και της ενημέρωσης για τέτοια φυσικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να πλήξουν οποιαδήποτε περιοχή ανά πάσα στιγμή.

Διαβάστε ακόμα: Πόλεμοι και συγκρούσεις της Ελλάδας από το 1821: Ιστορική αναδρομή και επιπτώσεις